挪威在俄烏戰爭中低調賺飽飽 英國學者呼籲：捐出來

俄烏戰爭除來帶來傷亡，也讓一些國家大發戰爭財，其中之一是歐洲目前為止最大的天然氣供應國挪威，因天然氣價格高漲而賺得盆滿缽滿。又因為挪威提供給烏克蘭的支援，占GDP比重低於鄰國，英國赫瑞瓦特大學教授Håvard Halland投稿金融時報，呼籲挪威把意外賺得的暴利捐出來，用於烏克蘭。

根據挪威財政部，2022和2023年，挪威天然氣出口獲得1,090億歐元的超額收入。

由於挪威對油氣行業的獲利課徵78%邊際稅，加上政府對油田和天然氣田的直接投資獲得回報、對半國營石油公司Equinor的持股還能生股息，這筆意外之財大部分進了挪威國庫。

挪威今年撥款30億歐元支持烏克蘭，占GDP的比重是0.7%，低於北歐和波羅的海鄰國，例如瑞典是0.9%，丹麥是2.2%。

Halland認為，挪威發的戰爭財，幾乎相當於美國對烏克蘭的軍事和經濟援助，在美國對歐洲安全問題的立場愈見模糊之際，挪威該把錢捐出來，全用於烏克蘭的防務和重建。這將解除其他經濟受創歐洲國家在預算和借款選項中苦尋援烏資金來源的窘境。