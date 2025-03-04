輝達股價已慘崩23%遁入空頭 哪五大利空讓投資人急拋售？

美國AI類股周一（3日）普遍下跌，但其中輝達（Nvidia）重挫近9%，股價下探至6個月來低點，反映輝達面臨的一些特定問題讓投資人憂心不已。

輝達股價3日重挫8.69%至每股114.06美元，單日市值蒸發2,650億美元，市值已經跌破3兆美元大關，目前市值約2.79兆美元，比1月6日達到的3.66美元高峰值蒸發將近9,000億美元。

現在輝達股價已經跌至與去年9月時的價位相同，而且從今年1月6日創下的高點迄今已回檔超過23%，以技術分析定義來說是遁入了空頭市場。儘管輝達在上周三公布了亮麗的財報，營收年比大增78%至393.3億美元，也高於分析師預期，但股價從那天開始迄今累計跌了超過13%。

此外，自中國大陸AI新創公司DeepSeek事件撼動半導體產業以來，輝達的市值已蒸發7,080億美元，儘管該公司高層表示，他們有望受益於「推理型 AI」（reasoning AI）的成長，這將提升AI推理需求。

瑞穗分析師歐雷根（Daniel O’Regan）提出五個造成輝達股價大跌的壓力因素：

第一，擔心美國會對中國大陸實施更嚴格的管制措施：

瑞穗分析師團隊擔心緊縮禁令，可能導致輝達的2026年度營收減少40億至50億美元，或影響每股盈餘0.18美元。

第二，新加坡調查含輝達AI晶片伺服器的流向：

新加坡正在調查戴爾、美超微運往馬來西亞的伺服器是否含有禁賣給中國的輝達晶片，主要是查明這些運往馬來西亞的伺服器最終是否又流向了其他國家。這凸顯了中間商在運輸高階半導體方面的角色。

第三，新舊產品交接時期：

台灣媒體稍早報導輝達的CoWoS訂單出現下滑疑慮，原因是輝達的Hopper GPU接近產品周期末期，先進封裝訂單可能逐漸減少，市場等待下一代GB300來重振需求。

第四，上周財報沒有帶來狂喜：

輝達上周公布的營收雖高於市場預期，但超出預期的程度不如過去兩年，且利潤增長放緩，而且匆忙推出新產品的成本增加使毛利率收窄。這些因素持續抑制市場信心。

第五，欠缺上漲催化劑因素：

輝達年度GTC大會要到3月17日才會登場，在此之前沒有重大利多消息。

實際上，其他與AI相關的股票也大幅下跌。美超微（SMCI）周一重挫13%，Astera Labs大跌9%，安謀（Arm）下跌 8%，博通牒6%，Marvell Technology跌6.5%。

瑞穗分析師克蘭（Jordan Klein）表示，這是「上周行情的延續」，意指「AI交易的平倉潮」。他認為市場擔心美國對中國的新關稅，或更嚴格出口限制措施可能會完全阻斷輝達在中國的銷售；而新加坡啟動的調查，可能引發的風險是，美國政府可能進一步禁止所有輝達晶片銷往中國。

輝達對新加坡的調查行動拒絕發表評論。