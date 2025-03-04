比特幣跌9%、乙太幣崩15% 逆轉川普宣布加密資產戰略儲備後的漲勢

比特幣周一暴跌9%，逆轉了美國總統川普宣布將創造比特幣在內五種加密貨幣儲備後的大部分漲勢，因為市場擔心川普關稅即將生效對經濟會有的影響。根據Coin Metrics數據，比特幣交易價摔至86,213.38美元。乙太幣慘崩15%至2,152.19美元。

同時，與加密貨幣掛鉤股票的走勢也逆轉。Coinbase和Robinhood 分別下跌4.6%和6.4%。MicroStrategy的股價從開盤時上漲14%到收跌1.36%。

日本比特幣交易所Bitbank的加密貨幣市場分析師Yuya Hasegawa 表示：「川普（有關加密貨幣儲備） 評論的影響不會持續。本周其他事態發展可能讓價格上漲，但川普的評論已被消化。」他還指出，雖然方向仍然是朝著建立儲備前進，但目前並沒有真正建立儲備的公告。