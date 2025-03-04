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美股收盤／道瓊重挫649點、那指大跌逾2% 關稅讓恐慌指數VIX急竄16%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
紐約證交所交易員。路透
紐約證交所交易員。路透

美股三大指數周一（3日）大幅收低，道瓊重挫近650點，標普500指數寫下今年來最大單日跌幅，美國總統川普宣布開始對加拿大和墨西哥徵收25% 的關稅，以及數據顯示美國製造業略有下滑，再次給華爾街的風險承受能力帶來壓力。

道瓊工業指數3日收盤下跌649.67 點，跌幅1.48%，至 43,191.24點；標普500指數急跌104.78點，跌幅1.76%，報收5,849.72點；那斯達克指數重挫497.09點，跌幅2.64%，收18,350.19點。

費城半導體指數重挫4%至4,575.37點。

華爾街所謂的恐慌指數VIX飆升16%至22.78，觸及12月以來最高。所有超大型股均下跌，七巨頭指標下跌3.1%，輝達（NVIDIA）重挫8.7%、特斯拉跌逾2%、台積電ADR也大跌4.2%。台積電計劃對美國工廠追加投資1000億美元，以提升其在美國本土的晶片產能，並支持川普壯大國內製造業的目標

美國股市回吐了上周五的漲幅，標普500指數較2月19日的紀錄高位回落近5%。該指數已經連續三個交易日漲跌交錯，單日漲跌幅均超1.5%，這種連續劇烈反轉為2020年3月以來所未見。

製造業數據疲軟也給股市造成衝擊。美2月ISM製造業指數公布後，股市下滑，在美國總統川普表示對加拿大和墨西哥商品徵收25%的關稅將於周二生效，4月2日開始徵收對等關稅後，股市跌幅擴大。他說，這兩個北美國家「已經沒有餘地 」來避免關稅。

ISM調查顯示，製造業採購經理人指數（PMI）從1月的50.9下滑至2月的50.3，而2月的前瞻性指標新訂單指數從1月的55.1降至萎縮區間48.6。除PMI下滑外，其他信心指數也下降，因投資人擔心關稅問題。

Ritholtz Wealth Management的Callie Cox表示，「是時候感到緊張了」，「不是看跌，而是緊張。雖然沒有足夠的證據顯示我們正瀕臨深度回調，但經濟正在迅速變化。」

Ocean Park Asset Management的投資長James St.表示：「我認為這只是近期一連串不利經濟消息的延續，這些消息一定程度上削弱了人們對第4季財報的樂觀情緒，此前發布的財報表現相當亮眼。川普帶來了很多政策不確定性。當然，裁員是其中的一部分，但貿易政策也是其中一部分。」

最近有關消費需求疲軟的數據引發了對經濟放緩和通膨上升的擔憂。川普威脅說，將對從中國進口商品再加徵10%的關稅也將於周二生效，這可能會引發中國政府的報復。

在美國上市的中概股，蔚來和京東分別下跌約6%和1%。

對通膨居高不下的擔憂使聯準會對降息更加謹慎，但本周的就業和企業活動數據可能會改變聯準會的觀點。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）彙編的數據，交易商一直押注聯準會今年至少會降息兩次，每次25個基點。

特斯拉抹去早盤漲幅。摩根士丹利之前重新將該股評為美國汽車類股的「首選股」。

晶片製造商英特爾（Intel）收盤下跌，抹去早盤漲幅，此前有報導稱晶片設計公司Nvidia和博通（Broadcom）正在與該公司進行生產測試。

川普 指數 美國

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