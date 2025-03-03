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魏哲家今日見川普 台積電未來四年在美投資千億美元

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WSJ：台積電將加碼投資美國千億美元

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電

路透報導，台積電董事長魏哲家表示，該公司計畫於3日與川普會面，討論該公司在美國的投資計畫。白宮官員透露，川普和台積電將在美東時間下午1時30分（台北時間4日凌晨2時30分）公布投資計畫。

華爾街日報則引述知情人士說法報導，台積電打算未來四年對美國晶片製造工廠投資1,000億美元，美國總統川普預計3日稍晚宣布這項計畫。

報導指出，這筆投資將用於打造最先進的晶片製造設施，這類擴建計畫將有助於美國達成一個長期以來追求的目標，即重建國內半導體業。

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