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WSJ：台積電將加碼投資美國千億美元
路透報導，台積電董事長魏哲家表示，該公司計畫於3日與川普會面，討論該公司在美國的投資計畫。白宮官員透露，川普和台積電將在美東時間下午1時30分（台北時間4日凌晨2時30分）公布投資計畫。
華爾街日報則引述知情人士說法報導，台積電打算未來四年對美國晶片製造工廠投資1,000億美元，美國總統川普預計3日稍晚宣布這項計畫。
報導指出，這筆投資將用於打造最先進的晶片製造設施，這類擴建計畫將有助於美國達成一個長期以來追求的目標，即重建國內半導體業。
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