星調查輝達晶片繞道案

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

新加坡官員表示，該國正在調查一起有關被禁運到中國大陸的輝達（NVIDIA）晶片，是否透過戴爾（Dell）和美超微（Super Micro）伺服器運送到馬來西亞的詐欺案。這起事件凸顯出星國公司在協助大陸繞過美國晶片禁令中可能扮演中間人的角色。

彭博資訊報導，在當地媒體報導警方逮捕數名被指控取得和運送違反美國制裁輝達晶片的人士後，內政暨律政部長尚穆根（K. Shanmugam）3日出面向媒體報告調查細節。

尚穆根表示，這些被逮捕的人士被指控未向伺服器供應商據實以報，從星國運送到大馬的這些硬體的真正終端用戶身分。司法單位現在調查這些伺服器是否被運送到其他國家。

這起案件凸顯出星國實體在把被美國限制的輝達晶片運送到大陸或其他國家上發揮作用。彭博新聞幾周前才報導，美國正在調查大陸AI新創深度求索（DeepSeek）是否透過星國第三方的協助，繞過美國晶片限制。尚穆根表示，已要求大馬和美方提供更多資訊，以確定這些伺服器的最終目的地。

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