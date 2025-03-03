攜手英特爾是大利空？輝達早盤重摔逾5% 台積電ADR也跌

美國股市3日開高走低，開盤約半小時後主要指數全面由紅翻黑，反映輝達股價大跌的影響，英特爾股價則逆勢勁揚。

美股標普500指數3日早盤跌0.42%，報5,929.58點，成分股以科技股為主的那斯達克綜合指數跌逾0.8%，道瓊工業指數小跌0.1%左右。費城半導體指數3日早盤也先漲後跌，下挫逾1%。

英特爾股價3日早盤最多大漲5.52%，報25.04美元，但隨後漲幅明顯縮小。晶片設計商輝達和博通（Broadcom）據傳已攜手英特爾，以英特爾與台積電競爭的18A製程展開晶片生產測試；台積電ADR一度下跌3.3%，輝達重挫逾5%。

Coinbase、羅賓漢（Robinhood）和微策略（MicroStrategy）等加密幣交易所類股3日早盤全面勁揚，反映美國總統川普宣布成立加密幣戰略準備的影響；特斯拉股價一度漲逾3.7%，原因是摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師喬納斯（Adam Jonas）把該公司列為美國汽車類股投資首選。

美股三大指數2月走跌，標普500指數及道瓊工業指數分別跌1.4%和1.6%，那斯達克綜合指數下跌4%。滙豐（HSBC）策略師表示，部分信心和投資部位指標顯示，美股已進入超賣。