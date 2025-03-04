歐亞製造業PMI好轉

經濟日報／ 編譯劉忠勇賴錦宏／綜合報導

最新公布的製造業採購經理人指數（PMI）顯示，除菲律賓和印度以外，亞洲製造業景氣普遍呈現增長，但與川普關稅政策有關的壓力正逐步浮現。

同日公布的歐元區製造業PMI終值為47.6，為24個月來新高，儘管仍不到50，但也比初估略見改善，加上德國、法國、義大利和奧地利都見到改善，歐元區製造業萎縮趨勢出現緩解跡象。

標普全球3日公布的數據顯示，台灣2月製造業PMI由上月51.1升至51.5，有些公司因預測銷售成長而提前備料；新的海外訂單主要來自歐洲和美國，這些客戶出現囤積庫存並在新關稅生效前增加訂單的跡象。

日本2月製造業PMI終值高於1月，也略優於初值，但仍是連續第八個月落在景氣榮枯線50之下，對未來一年的信心降至2020年中以來最低，業者指出，美國的保護主義政策以及經濟復甦速度低於預期，是主要原因。

越南2月製造業PMI由48.9升至49.2，但已連續三個月處於萎縮；新訂單出現去年9月以來最大衰減，業者並表示海外新訂單連續四個月下降。根據標普報告，工廠經理人因為對供應鏈可用性和延遲的不確定性，擴大採購關鍵原物料。

印尼製造業PMI由前月的51.9升至53.6，但主要是由本地訂單推動。標普指出，受全球貿易不確定性加劇影響，新增外銷業務有所下降。泰國由49.6升至50.6，但當地愈來愈多經理人提到，由於供應商交貨時間連續四個月拉長，出現了運送延遲的情況。菲律賓PMI從52.3降至51，印度從57.1降至56.3，但都高於50。

中國大陸昨（3）日公布的2月財新中國製造業採購經理指數（PMI）為50.8，較1月回升0.7個百分點，為近三個月來高點。

PMI 製造業

延伸閱讀

美是否續推呂宋經濟走廊計畫 菲官員：不確定

興大團隊攜AI農業技術 助印度茶園穩定永續生產

川普關稅壓力下 印度貿易部長排開行程赴美商談

印度推動碳市場 計劃2026年中上路

相關新聞

川普：加密幣納戰略儲備

美國總統川普二日在社群平台上貼文寫道，比特幣和乙太幣將成為「戰略儲備的核心」，還說儲備也將包括Solana、ＸＲＰ和Ca...

歐亞製造業PMI好轉

最新公布的製造業採購經理人指數（PMI）顯示，除菲律賓和印度以外，亞洲製造業景氣普遍呈現增長，但與川普關稅政策有關的壓力...

歐元區通膨降溫 篤定降息

歐元區2月通膨降溫，市場預期歐洲央行（ECB）在6日政策會議上幾乎篤定降息，市場也益發認為未來還會續降2碼。

巴菲特評論川普貿易政策 關稅某種程度是戰爭行為

「股神」巴菲特，罕見公開評論美國總統川普的貿易政策，稱關稅在某種程度上已算是一種戰爭行為，而懲罰性關稅更可能引發通膨，並...

印尼通縮 逾20年來首見

印尼2月CPI較去年同期下滑，是20餘年來首見通縮，主要原因是政府大幅減免電價，及部分食品價格下跌。如印尼盾不再走弱，將...

各國企業增購綠電 產業強心針

大企業正擴大購買風電和太陽能，在各國政府因財政拮据而陷入削減補貼的壓力之際，對再生能源產業來說是一大提振。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。