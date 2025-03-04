歐亞製造業PMI好轉

最新公布的製造業採購經理人指數（PMI）顯示，除菲律賓和印度以外，亞洲製造業景氣普遍呈現增長，但與川普關稅政策有關的壓力正逐步浮現。

同日公布的歐元區製造業PMI終值為47.6，為24個月來新高，儘管仍不到50，但也比初估略見改善，加上德國、法國、義大利和奧地利都見到改善，歐元區製造業萎縮趨勢出現緩解跡象。

標普全球3日公布的數據顯示，台灣2月製造業PMI由上月51.1升至51.5，有些公司因預測銷售成長而提前備料；新的海外訂單主要來自歐洲和美國，這些客戶出現囤積庫存並在新關稅生效前增加訂單的跡象。

日本2月製造業PMI終值高於1月，也略優於初值，但仍是連續第八個月落在景氣榮枯線50之下，對未來一年的信心降至2020年中以來最低，業者指出，美國的保護主義政策以及經濟復甦速度低於預期，是主要原因。

越南2月製造業PMI由48.9升至49.2，但已連續三個月處於萎縮；新訂單出現去年9月以來最大衰減，業者並表示海外新訂單連續四個月下降。根據標普報告，工廠經理人因為對供應鏈可用性和延遲的不確定性，擴大採購關鍵原物料。

印尼製造業PMI由前月的51.9升至53.6，但主要是由本地訂單推動。標普指出，受全球貿易不確定性加劇影響，新增外銷業務有所下降。泰國由49.6升至50.6，但當地愈來愈多經理人提到，由於供應商交貨時間連續四個月拉長，出現了運送延遲的情況。菲律賓PMI從52.3降至51，印度從57.1降至56.3，但都高於50。

中國大陸昨（3）日公布的2月財新中國製造業採購經理指數（PMI）為50.8，較1月回升0.7個百分點，為近三個月來高點。