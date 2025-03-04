加密幣納美戰略儲備 比特幣、乙太幣將成核心資產

美國總統川普2日在社群平台上貼文寫道，比特幣和乙太幣將成為「戰略儲備的核心」，還說儲備將包括Solana、XRP和Cardano（ADA）；「我將確保美國成為世界加密幣之都。我們正讓美國再次偉大」。

美國的數位資產戰略儲備將納入比特幣和其他交易量較低的代幣，比特幣2日應聲大漲10%，其他加密幣也同步上揚，但此利多並未支撐太久，比特幣等加密幣3日又同步下挫。

根據彭博資訊的報價，比特幣2日一度大漲10.5%，至95,083美元，一口氣漲了9,000多美元，回到9萬美元之上，比起上周低點已反彈20%。託管大多數迷因幣（包括川普自己的代幣）的區塊鏈代幣Solana飆漲24%。代表Cardano區塊鏈的ADA飆漲60%。與支付集團Ripple關聯的代幣XRP大漲32%。

但僅隔一日，加密幣普遍走軟，比特幣一度跌逾3%，儘管仍守住9萬美元大關，XRP、SOL和ADA一度暴跌逾10%。彭博資訊指出，這主要是因為市場仍質疑此事的可行性以及背後的動機。

加密幣納入儲備，一直是加密幣交易者鼓吹的構想。他們認為建立類似黃金儲備「諾克斯堡」（Fort Knox）的機制，買進並持有比特幣，有助於提升這資產的合法地位。

相關提案目前尚在州級和聯邦立法機關推動。由共和黨支持的參院版本提議指示美國財政部購買100萬枚比特幣，按目前市場價格計算，價值約940億美元。

這些法案面臨部分共和黨議員在內的反對聲浪，他們認為此舉可能讓納稅人的錢陷於風險。此外，儲備本身也引發利益衝突的疑慮，因為川普有些幕僚便投資加密幣。