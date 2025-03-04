印尼通縮 逾20年來首見
印尼2月CPI較去年同期下滑，是20餘年來首見通縮，主要原因是政府大幅減免電價，及部分食品價格下跌。如印尼盾不再走弱，將為央行提供降息空間。
印尼官方3日發布資料，上月CPI較去年同期下降0.09%，是2000年3月以來首度出現年減，也低於彭博訪調經濟學家預測的通膨率低點0.04%，且連續第二個月未達央行的1.5%-3.5%通膨目標。
最大推手是居住、水電及家用燃料項目，年減逾12%。政府在1至2月間對部分用戶提供50%的電價減免，是一大原因。此外，上月農產品擺脫乾旱影響，產量增加，也使稻米、番茄及辣椒等食品價格下跌。
印尼中央統計局官員阿瑪利亞（Amalia Adininggar Widyasanti）說，「（通縮）並非由於購買力下降，而是源自政府的電價減免措施。」
印尼金融銀行（Bank Danamon）經濟學家荷西安娜（Hosianna Situmorang）表示，3月CPI有望因電價補貼結束而上升，但仍將維持在低點，因政府將在開齋節假期期間推出機票及道路費用補貼。
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