巴菲特評論川普貿易政策 關稅某種程度是戰爭行為

「股神」巴菲特，罕見公開評論美國總統川普的貿易政策，稱關稅在某種程度上已算是一種戰爭行為，而懲罰性關稅更可能引發通膨，並傷害消費者。

巴菲特接受CBS News採訪時說：「關稅其實是我們已有很多經驗的事。它們某種程度上是種戰爭行為。」

他表示：「久而久之，它們就會成為貨物稅。我是說，牙仙子又不會來付錢！然後會怎樣呢？在經濟學層面，你永遠要問，『然後會怎樣？』」歐美童話中，若小孩乳牙脫落，要藏在枕頭下，「牙仙子」會在他們睡覺時，以一點金錢或禮物交換牙齒。

川普第一任時，巴菲特就在2018和2019年對爆發貿易衝突發表過看法，對共和黨的激進舉措可能在全球造成負面後果提出警告。

CBS問及當前經濟時，巴菲特並未直接評論。他說：「我認為這是世界上最有趣的話題，但我不會開口，我不能談論。我真的不能。」