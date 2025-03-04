川普：加密幣納戰略儲備

美國總統川普二日在社群平台上貼文寫道，比特幣和乙太幣將成為「戰略儲備的核心」，還說儲備也將包括Solana、ＸＲＰ和Cardano（ＡＤＡ）；「我將確保美國成為世界加密幣之都。我們正讓美國再次偉大」。

美國的數位資產戰略儲備將納入比特幣和其他交易量較低的代幣，比特幣二日應聲大漲百分之十，其他加密幣也同步上揚，但此利多並未支撐太久，比特幣等加密幣三日又同步下挫。

加密幣納入儲備，一直是加密幣交易者鼓吹的構想。他們認為建立類似黃金儲備「諾克斯堡」（Fort Knox）的機制，買進並持有比特幣，有助於提升這個資產的合法地位。

相關提案目前尚在州級和聯邦立法機關推動。由共和黨支持的參院版本提議指示美國財政部購買一百萬枚比特幣，按目前市場價格計算，價值約九四○億美元。

這些法案面臨部分共和黨議員在內的反對聲浪，反對者認為此舉可能讓納稅人的錢陷於風險。此外，儲備本身也引發利益衝突的疑慮，因為川普部分幕僚都投資加密幣。

英國金融時報報導，知情人士說，白宮人工智慧和加密幣負責人薩克斯創立的投資公司Craft Ventures，雖在川普就職後不久出售直接持有的加密幣資產，包括比特幣、Solana和乙太幣，卻仍持有少數幾家加密幣新創企業股分。

受到川普貼文的激勵，彭博資訊報價，比特幣二日一度大漲百分之十點五，來到九萬五○八三美元，一口氣漲了九千多美元，回到九萬美元之上，較上周低點已反彈百分之廿。託管大多數迷因幣（包括川普自己的代幣）的區塊鏈代幣Solana飆漲百分之廿四。代表Cardano區塊鏈的ＡＤＡ飆漲百分之六十。與支付集團Ripple關聯的代幣ＸＲＰ大漲百分之卅二。

歐洲加密幣避險基金經紀公司ＡＫＪ策略長艾斯隆德說：「對於像Cardano這樣的貨幣來說，這是非凡的一天。戰略儲備是加密幣市場的終極目標，這是他們夢寐以求的機會，從某種程度上的實驗，升級為美國的儲備貨幣。」

不過，僅隔一日，加密幣普遍走軟，比特幣一度跌逾百分之三，守住九萬美元大關，ＸＲＰ、Solana和ＡＤＡ一度暴跌逾百分之十。彭博資訊指出，這主要是因市場仍質疑此事的可行性以及背後的動機。