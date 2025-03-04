快訊

大雷雨來了 今起降溫、周四冷氣團急凍3天探8度低溫

台積電投資美國 川普：台灣若出事 美國會有影響力

陽光行動／海廢害命 海龜悲歌何時休

美超微梁見後妻子賣光持股

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
美超微。 （路透）
美超微。 （路透）

AI伺服器大廠美超微（Super Micro）壓線提報遲交的財報，解除遭那斯達克交易所下市的危機，激勵股價飆漲。執行長梁見後的妻子劉秋珠，隨即清空個人的美超微持股，部分內部人士也逢高下車、賣股套現數百萬美元。

財星雜誌（Fortune）報導，美超微共同創辦人兼資深副總裁劉秋珠，已將個人名下46,293股的公司持股全數出清、套現230萬美元；美超微營運高級副總裁高智（George Kao）也售出71,720股持股，價值360萬美元。但兩人上周都獲得數千股的限制型股票單位（RSU），將在未來四年取得；RUS是常用的股票薪酬。

此外，劉秋珠透過先生梁見後間接持有逾6,700萬股公司股票。而梁見後本周也因達成公司營收目標，獲得100萬股的認股權。

這間財星500大科技企業，近年因在伺服器產品中使用輝達（Nvidia）繪圖處理器（GPU），受到密切關注，股價曾一度飆漲3,000%。

但該公司去年因做空機構興登堡研究（Hindenburg Research）指控會計作帳疑慮而受創。數月後，美超微原先委任的會計稽核業者安永會計師事務所（Ernst & Young）辭任，理由是對管理層誠信存在擔憂。那斯達克交易所要求美超微須於今年2月25日以前補行申報，否則將強制下市

梁見後本周表示，提交財報對美超微而言至關緊要，該公司如今將專心達成2025年度的400億美元營收目標。

會計師 梁見後 美超微

延伸閱讀

回顧職涯上司曾拋「這提問」 讓蘇姿丰帶領AMD走出谷底

新加坡加強調查Nvidia晶片流向 已逮捕數名違反美國禁令者

AI商機崛起…探針卡台鏈 也有好處

動力 風扇出貨轉強

相關新聞

川普：加密幣納戰略儲備

美國總統川普二日在社群平台上貼文寫道，比特幣和乙太幣將成為「戰略儲備的核心」，還說儲備也將包括Solana、ＸＲＰ和Ca...

歐亞製造業PMI好轉

最新公布的製造業採購經理人指數（PMI）顯示，除菲律賓和印度以外，亞洲製造業景氣普遍呈現增長，但與川普關稅政策有關的壓力...

歐元區通膨降溫 篤定降息

歐元區2月通膨降溫，市場預期歐洲央行（ECB）在6日政策會議上幾乎篤定降息，市場也益發認為未來還會續降2碼。

巴菲特評論川普貿易政策 關稅某種程度是戰爭行為

「股神」巴菲特，罕見公開評論美國總統川普的貿易政策，稱關稅在某種程度上已算是一種戰爭行為，而懲罰性關稅更可能引發通膨，並...

印尼通縮 逾20年來首見

印尼2月CPI較去年同期下滑，是20餘年來首見通縮，主要原因是政府大幅減免電價，及部分食品價格下跌。如印尼盾不再走弱，將...

各國企業增購綠電 產業強心針

大企業正擴大購買風電和太陽能，在各國政府因財政拮据而陷入削減補貼的壓力之際，對再生能源產業來說是一大提振。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。