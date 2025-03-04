英AI新創 Wayve加速拓市
英國專攻自動駕駛技術的人工智慧（AI）新創公司Wayve從軟銀及輝達等投資人籌到10多億美元後，正加快全球擴張腳步，宣稱2025年是「拓展全球事業版圖的一年」。
英國金融時報（FT）報導，Wayve共同創辦人兼執行長坎達爾表示，Wayve正在德國及美國測試自駕車，日本是下一個目標。Wayve希望「近期內」與汽車製造商敲定首批協議，讓量產車搭載該公司軟體。
坎達爾說：「我們已從英國跨足到美國，現在是德國，我們不會就此停下腳步。」坎達爾對軟銀母國日本感到「相當興奮」，呼籲大家「關注這塊土地」。
2017年成立的Wayve已成為英國知名AI企業之一，並被視為歐洲前景最值得期待的自駕業者。Wayve系統建構在單一AI模型上，從在英國倫敦的蜿蜒街道上行駛，調整成在美國舊金山左駕行駛，只需耗時數周。
Alphabet旗下Waymo去年在舊金山全面推出自駕計程車服務，目前正在美國各地拓展營運版圖。
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