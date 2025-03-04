快訊

大雷雨來了 今起降溫、周四冷氣團急凍3天探8度低溫

台積電投資美國 川普：台灣若出事 美國會有影響力

陽光行動／海廢害命 海龜悲歌何時休

英AI新創 Wayve加速拓市

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電

英國專攻自動駕駛技術的人工智慧（AI）新創公司Wayve從軟銀及輝達等投資人籌到10多億美元後，正加快全球擴張腳步，宣稱2025年是「拓展全球事業版圖的一年」。

英國金融時報（FT）報導，Wayve共同創辦人兼執行長坎達爾表示，Wayve正在德國及美國測試自駕車，日本是下一個目標。Wayve希望「近期內」與汽車製造商敲定首批協議，讓量產車搭載該公司軟體。

坎達爾說：「我們已從英國跨足到美國，現在是德國，我們不會就此停下腳步。」坎達爾對軟銀母國日本感到「相當興奮」，呼籲大家「關注這塊土地」。

2017年成立的Wayve已成為英國知名AI企業之一，並被視為歐洲前景最值得期待的自駕業者。Wayve系統建構在單一AI模型上，從在英國倫敦的蜿蜒街道上行駛，調整成在美國舊金山左駕行駛，只需耗時數周。

Alphabet旗下Waymo去年在舊金山全面推出自駕計程車服務，目前正在美國各地拓展營運版圖。

美國 舊金山 英國

延伸閱讀

德國又發生衝撞！曼海姆1輛黑色休旅車高速衝向人群 1死多傷

台積電布局美德日中 2024年獲政府補助751億元創新高

新加坡加強調查Nvidia晶片流向 已逮捕數名違反美國禁令者

007詹姆斯‧龐德原型竟是俄國裔？揭開蘇聯百年諜戰祕辛！

相關新聞

川普：加密幣納戰略儲備

美國總統川普二日在社群平台上貼文寫道，比特幣和乙太幣將成為「戰略儲備的核心」，還說儲備也將包括Solana、ＸＲＰ和Ca...

歐亞製造業PMI好轉

最新公布的製造業採購經理人指數（PMI）顯示，除菲律賓和印度以外，亞洲製造業景氣普遍呈現增長，但與川普關稅政策有關的壓力...

歐元區通膨降溫 篤定降息

歐元區2月通膨降溫，市場預期歐洲央行（ECB）在6日政策會議上幾乎篤定降息，市場也益發認為未來還會續降2碼。

巴菲特評論川普貿易政策 關稅某種程度是戰爭行為

「股神」巴菲特，罕見公開評論美國總統川普的貿易政策，稱關稅在某種程度上已算是一種戰爭行為，而懲罰性關稅更可能引發通膨，並...

印尼通縮 逾20年來首見

印尼2月CPI較去年同期下滑，是20餘年來首見通縮，主要原因是政府大幅減免電價，及部分食品價格下跌。如印尼盾不再走弱，將...

各國企業增購綠電 產業強心針

大企業正擴大購買風電和太陽能，在各國政府因財政拮据而陷入削減補貼的壓力之際，對再生能源產業來說是一大提振。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。