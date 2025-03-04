各國企業增購綠電 產業強心針

大企業正擴大購買風電和太陽能，在各國政府因財政拮据而陷入削減補貼的壓力之際，對再生能源產業來說是一大提振。

英國金融時報（FT）報導，彭博新能源財經（BloombergNEF）數據顯示，透過長期購電合約（PPA）出售給企業的再生能源，去年躍升35%。

其中以美國增幅最大，該國科技業為了資料中心用電，添購綠電。彭博分析師布里希說：「亞馬遜顯然是頭號買家」，但開發中國家的化學、採礦、原物料商也是重要買主。

布里希指出，資料中心需求與RE100成員的雙重加持下，PPA有望續增；RE100是指企業承諾要全數使用再生能源的協定。他認為儘管PPA只占整體新增綠能的一小部分，但政府刪減補助，會讓PPA的重要性與日俱增。

消費品巨擘聯合利華（Unilever）表示，有意簽下更多PPA，這樣不只能增加再生能源的發電量，該集團的長期電價也更可預料。發言人說，綠能開發商仰賴像聯合利華這樣的公司，協助減少風險，並向貸方展現開發案的財務可行性。

克雷伯（Markus Krebber）是再生能源巨擘萊茵集團（RWE）的執行長，他近日表示，該公司推動新離岸風電場之前，需要長期合約。他們的目標一直是讓發電容量全數簽約，沒有這類合約，融資成本會失控。

丹麥的三座北海風電場因沒有補助、無人競標，政府1月喊停了所有離岸風電廠的標售案。克雷伯說，倘若當地沒有用電市場、或像丹麥一樣市場太小、又沒有相關產業，競標者會猶豫不決；對再生能源業來說，項目能賺錢很重要。

克雷伯預料，受累於利率高漲、關稅、供應鏈挑戰、地緣政治，再生能源的開發速度將放緩。目前局面比五年前更不確定、更不穩定，意味該公司會更注意風險。在現今環境下，放棄投資機會，好過做出不利的投資決策。

據歐洲風能協會（WindEurope），歐洲電網新增的風電裝置容量連兩年下滑，去年較2022年的歷史高點降低13%。太陽能情況類似，據SolarPower Europe，歐盟電網新增的光電裝置容量在破紀錄飆升多年後，去年大減92%。