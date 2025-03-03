歐元區2月通膨率降至2.4% 受能源價格增幅放緩影響
今天公布的官方資料顯示，歐元區2月通膨率比前月略降至2.4%，扭轉過去連續4個月的升勢，主要受能源價格增幅放緩影響。
法新社報導，根據歐盟統計局（Eurostat），歐元區2月通膨率較1月的2.5%略為下滑，但仍高於金融數據公司FactSet訪調分析師預估的2.3%。
歐元區2月通膨率降溫，主要受能源價格增幅放緩影響；上月能源價格年比上揚0.2%，較1月的1.9%年增率大幅放緩。
剔除能源、食品及菸草等價格波動較大項目的核心通膨率為2.6%，符合預期，也較1月的2.7%略為降溫。這是歐洲中央銀行（ECB）緊盯的關鍵指標。
歐元區經濟過去2年成長乏力，包括去年第4季僅成長0.1%，這使得ECB的焦點已從壓低通膨轉向提振經濟。
凱投宏觀（Capital Economics）副首席歐元區經濟學家艾倫–雷諾茲（Jack Allen-Reynolds）表示：「我們認為，隨著能源通膨升高和食品通膨持續高於2%，未來幾季的整體通膨預料仍將維持在當前水準附近。」
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