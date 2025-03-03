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微芯科技將裁員2,000人 每年有望省上億美元

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
微芯科技預計在今年6月季度結束前，裁減約2,000名員工。美聯社
微芯科技預計在今年6月季度結束前，裁減約2,000名員工。美聯社

美國微控制器（MCU）暨類比IC大廠微芯科技（Microchip Technology）預計裁減約2,000名人力，包含在美國奧勒岡州Fab 4和科羅拉多州Fab 5製造設施，以及菲律賓後端製造設施，還有該公司旗下數個業務單位與支援部門的員工。

微芯估計，這項裁員行動可能造成3,000萬-4,000萬美元的相關支出，包含現金遣散費、其他福利與相關的組織重整成本。該行動也預料將因取消或變更和特定晶圓廠的長期供應合約，而產生約4,500萬美元的費用。

微芯預計在3月的季度告知員工裁員計畫，並在6月季度結束前完成解雇行動。完成後，每年可節省約9,000萬-1億美元的經常性營運費用。

此外，在Fab 4和Fab 5廠採取的額外行動，則預料將進一步減少2,500萬美元的工廠聘僱相關成本。

人力 美國 菲律賓

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