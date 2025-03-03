快訊

中職／陳傑憲經紀公司爆財務糾紛 獅隊領隊：不影響合約洽談

與俄烏有關？ 川普社群預告「明晚將宣布大事」

獨／「綠光」男星寵妻女嗨玩杜拜 坐擁3房「都是她的」

歐盟因犯罪年損8500億 利用中國網購逃稅成大宗

中央社／ 布魯塞爾3日專電

歐洲檢察署發布年報指出，詐逃增值稅是歐盟財政損失的最大宗犯罪來源，包括利用來自中國低價網購產品免稅優惠的手法低報產品價值；另外，有中國出口歐盟的電動單車化整為零逃稅。

歐洲檢察署（EPPO）今天發布2024年度報告指出，去年共進行2666個調查案，估計這些犯罪造成歐盟財政損失248億歐元（約新台幣8512億元），其中53%是詐逃增值稅（VAT，消費稅的一種），約達131億5000萬歐元（約新台幣4514億元）。

歐洲檢察署是歐盟2017年設立的獨立司法機構，以調查造成歐盟財政損失的犯罪為宗旨，包括逃稅、洗錢和貪污等。調查門檻是涉及歐盟資金1萬歐元以上或跨境增值稅1000萬歐元以上案件。

年度報告指出，詐逃增值稅的手法主要透過進口手機等電子產品，已形成系統性組織犯罪。例如向消費者轉嫁收取的稅額並未如實申報給稅務機關，或者透過低價網購產品的免稅優惠，故意低報產品售價。

目前歐盟對150歐元以下的進口小額包裹免收關稅。歐洲聯盟執行委員會（European Commission）2月宣布將取消這項免稅優惠，執委會指出，2024年就有46億件低價商品進口到歐盟，平均每天1200萬個包裹，其中91%來自中國，且去年較前年暴增一倍。

比利時「標準報」（De Standaard）報導，Temu等中國電商成為逃稅溫床，據前述年報，去年造成比利時6億1100萬歐元的財政損失。比利時列日機場是中國網購品主要轉運中心，平均每天20萬個包裹來自中國。

該報分析，除了謊報低價免關稅，中國網購品進口商也會透過謊報產品將轉送到其他歐盟國家，進而免交比利時增值稅，但實際卻流入黑市販售。

歐洲檢察署的年報並揭露涉及中國進口產品的另一種犯罪樣態。去年4月該署查獲一批中國電動單車為逃避歐盟對整車進口產品的反傾銷稅（anti-dumpingduties），於是化整為零，將單車拆成不同部分進口到歐盟再組合。

歐盟 比利時 網購

延伸閱讀

網購女神節 7-ELEVE i預購專櫃美妝2折起 全家指定植萃商品買1送1

2025歐盟登記制設計專利RCD時代的結束 EU Design長存–1：歐盟設計保護的變革簡介

回應台灣海纜事故 歐盟譴責蓄意破壞並聯合國際因應

白跑一趟？馬克宏匯報赴白宮晤川普 與會歐盟官員直言「浪費時間」

相關新聞

新加坡加強調查Nvidia晶片流向 已逮捕數名違反美國禁令者

新加坡官員表示，該國正在調查一起有關被禁運到中國大陸的輝達（Nvidia）晶片，是否透過戴爾（Dell）和美超微（Sup...

台積電拉警報？傳輝達、博通攜手英特爾測試18A

晶片設計商輝達和博通（Broadcom）據傳已攜手英特爾展開晶片生產測試，顯示對英特爾先進生產技術有初步信心。

美超微解除下市危機！梁見後妻清空名下持股 套現數百萬美元

AI伺服器大廠美超微（Super Micro）壓線提報遲交的財報，解除遭那斯達克交易所下市的危機，激勵股價飆漲。執行長梁...

美媒：大陸科技業者仍能透過台灣、大馬、越南買輝達最新AI晶片

中國大陸買家繞過美國的出口管制，採購愈來多的輝達最先進的人工智慧（AI）晶片，作法是貿易商將配備輝達Blackwell晶...

日本索尼首位女CFO！陶琳出身大陸經歷曝光 有望從「太子」成下任掌門人

日本跨國企業索尼（Sony）集團首席財務官（CFO）要換人了。據索尼公布消息，出生於中國的陶琳將於4月1日就任CFO。陶...

日本7-11母公司擬首次外國人執掌 放眼擴張海外市場

日本便利商店龍頭7-Eleven（7-11）母公司Seven & i控股公司社長、67歲的井阪隆一即將卸任，預料由64歲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。