美媒：大陸科技業者仍能透過台灣、大馬、越南買輝達最新AI晶片

中國大陸買家繞過美國的出口管制，採購愈來多的輝達最先進的人工智慧（AI）晶片，作法是貿易商將配備輝達Blackwell晶片的運算設備，轉經台灣、馬來西亞、越南等地轉賣給中國買家；一些賣方對買家承諾能在6周之內交貨。這種「灰市」交易將使川普政府全面封殺美國尖端科技流入中國的意圖正面臨挑戰。

大陸深圳科技中心供應商詹姆斯．羅表示，他元月接到一位上海客戶採購數十台Blackwell伺服器的訂單，並計劃在3月中交貨。據道瓊社看到的交易紀錄與合約顯示，客戶並在一個代管帳戶存入約300萬美元作為採購價款。

一些中國轉銷商表示，他們利用在中國以外地區註冊的實體單位，向鄰近地區的企業購買輝達伺服器；這些數據中心業者以及獲得授權的輝達客戶購買伺服器自用，並將一部分轉賣到大陸。

輝達表示將調查每一份可能轉賣的報告，並採取適當行動；輝達並指出，使用精密AI設備的客戶需要輝達的服務及支援，「他們都不是匿名的轉售貿易商」。

經銷商表示，在中國大陸一台內含八顆AI處理器的Blackwell伺服器，零售價超過60萬美元，比全球訂價高出許多。

同樣被美國禁運的還有輝達Hopper系列的AI處理器；貿易商表示，Hooper系列的H200晶片是大陸客戶訂購的大宗項目。一台內含八顆H200晶片的伺服器一般可以賣到25萬美元上下，只比全球售價略高。一些轉賣者表示，他們能夠立即交付數十台這款伺服器，或在一個月內交付數百台。

一位貿易商在社群媒圖上貼出影片，顯示多箱未開封的H200伺服器放在大陸倉庫的棧板上；另一位供應商表示，有數百台這款伺服器存量。道瓊社無法證實是否確實如此。

據官方採購合約顯示，去年12月以來至少有兩所深圳及武漢的大學接到六台內含Hopper晶片的AI伺服器。

業界人士表示，輝達與設備業者已加強「了解客戶」政策，且實施更頻繁且嚴格的現場檢查，以確保AI設備並未轉賣到中國。經銷商與買家也表示，新加坡及台灣官方已加強檢查，且地下交易已更為困難，尤其是大額訂單。一些企業擔心地下管道的風險偏高，已停止這類採購，另尋其他管道。轉銷商表示，一些賣家在舊型設備上打印獨特的數字交付檢查。

另外大陸阿里巴巴、騰訊與字節跳動等企業也擴大採購輝達的H20晶片，這是輝達未受管制的最強力晶片。

目前AI晶片經常是透過戴爾及美超微的整台系統出售到大陸；兩家公司都表示遵守出口管制；一旦發現不當行為將立即採取行動。