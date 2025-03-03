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市場關注中國人大會議 亞股走勢分歧

中央社／ 香港3日綜合外電報導
亞洲股市今天走勢不一，投資人關注中國當局是否推出經濟振興方案，以及美國對加拿大、墨西哥、中國加徵關稅即將生效。示意圖／ingimage
亞洲股市今天走勢不一，投資人關注中國當局是否推出經濟振興方案，以及美國對加拿大、墨西哥、中國加徵關稅即將生效。示意圖／ingimage

亞洲股市今天走勢不一，投資人關注中國當局是否推出經濟振興方案，以及美國對加拿大、墨西哥、中國加徵關稅即將生效。

法新社報導，美國課徵關稅計畫即將於4日生效，投資人也關注最後一刻是否會達成協議，以避免加徵關稅。

川普已證實本週起將對加拿大和墨西哥課徵25%的關稅，並對中國進口商品加徵10%關稅。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）分析師殷尼斯（Stephen Innes）說：「市場投資人緊張地等待避免美國課徵關稅的最後一刻協商。」

殷尼斯還說，「亞洲的目光都放在中國人大會議，投資人看好（中國）將祭出財政提振措施，以應對美國關稅帶來的衝擊，並維持中國股市2024年的強勁反彈走勢。」

中國全國人大會議將於5日登場，香港和上海股市今天未能維持盤初漲勢，終場香港股市小漲作收，上海股市微幅下跌。日本股市收盤則是勁揚1.7%。

北京當局1日公布的數據顯示，中國製造業活動繼前1個月下滑後，2月呈現成長，對中國股市帶來部分提振。

香港股市今天在中國手搖飲集團蜜雪冰城首次公開發行（IPO）狂漲40%帶動下，以小紅作收。

東南亞最大經濟體印尼2月消費者物價指數年減0.09%，雅加達股市今天收盤大漲近4%。

至於其他亞股，雪梨、馬尼拉和新加坡股市也收漲，台北、曼谷和威靈頓股市則收跌。

投資人 美國 香港

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