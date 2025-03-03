快訊

新任食藥署長遭藥界反彈 姜至剛：醫藥本就一家

否認找人架走退休師 傅崐萁還原現場控「葉霸」是深綠

00929配息金額維持0.05元 年化配息率約3.3%

新加坡加強調查Nvidia晶片流向 已逮捕數名違反美國禁令者

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
新加坡律政部長尚穆根證實，正在調查一樁有關輝達晶片是否透過該國流到不明國家的詐欺案。路透
新加坡律政部長尚穆根證實，正在調查一樁有關輝達晶片是否透過該國流到不明國家的詐欺案。路透

新加坡官員表示，該國正在調查一起有關被禁運到中國大陸的輝達（Nvidia）晶片，是否透過戴爾（Dell）和美超微（Super Micro）伺服器運送到馬來西亞的詐欺案。這起事件凸顯出星國公司在協助大陸繞過美國晶片禁令中可能扮演中間人的角色。

彭博資訊報導，在當地媒體報導警方逮捕數名被指控取得和運送違反美國制裁輝達晶片的人士後，內政暨律政部長尚穆根（K. Shanmugam）3日出面向媒體報告調查細節。

尚穆根表示，這些被逮捕的人士被指控未向伺服器供應商據實以報，從星國運送到大馬的這些硬體的真正終端用戶身分。司法單位現在調查這些伺服器是否被運送到其他國家。

這起案件凸顯出星國實體在把被美國限制的輝達晶片運送到大陸或其他國家上發揮作用。彭博新聞幾周前才報導，美國正在調查大陸AI新創深度求索（DeepSeek）是否透過星國第三方的協助，繞過美國晶片限制。

尚穆根表示，已要求大馬和美方提供更多資訊，以確定這些伺服器的最終目的地。「問題是大馬是否真的是最終目的地，還是之後又去了其他地方，我們目前還不得而知」。

尚穆根並未將此案直接與DeepSeek或任何大陸買家做連結，因為全案還在調查中。他也表示，此案並不直接與美國出口管制有關，是因為接獲到匿名舉報才進行獨立調查，而非受到任何主權國家的要求。

DeepSeek 美國 馬來西亞

延伸閱讀

科技之翼／打造國產高階無人機感測晶片

美國將再加稅 大陸積極研究反制措施

中共兩會登場前 美國航艦卡爾文森號駛抵韓國釜山

大陸全國兩會開跑 今下午政協記者會劉結一主持

相關新聞

英特爾前執行長投書疾呼「應撤換董事會」 讓他回鍋

英特爾（Intel）前執行長巴瑞特表示，該公司不該分拆成兩個事業，尤其是在它以取得技術性突破，可望追上晶圓代工龍頭台積電...

幫馬斯克粉飾太平？美商務部長：GDP擬不算政府支出

全球首富馬斯克執掌的美國政府效率部，正推動削減政府支出。被問到政府支出減少是否可能導致經濟陷入衰退時，美國商務部長盧特尼...

日圓走貶拉抬出口股 日股收漲

日本股市今天收漲，出口股因日圓走弱而受惠，且美股2月28日反彈提振了市場情緒，儘管川普政策仍充滿不確定性

蘋果「真正現代化且對話式」的Siri 最快恐怕要等2027年

根據彭博專欄作者葛曼（Mark Gurman） ，蘋果公司（Apple）最快可能也要2027年才能推出「真正現代化、對話...

亞洲國家製造業PMI表現有別 均出現川普關稅造成的壓力

亞洲採購經理人指數（PMI）顯示，部分地區2月製造業景氣有所增長，但從個別國家數據細節來看，與關稅有關的壓力正逐步浮現。

義大利名牌Prada併Versace 本月可能談成交易 價碼約16億美元

知情人士透露，Prada快要談成以15億歐元（約16億美元）從美國Capri控股公司的手中收購Versace的協議，此舉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。