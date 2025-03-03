快訊

新任食藥署長遭藥界反彈 姜至剛：醫藥本就一家

否認找人架走退休師 傅崐萁還原現場控「葉霸」是深綠

00929配息金額維持0.05元 年化配息率約3.3%

幫馬斯克粉飾太平？美商務部長：GDP擬不算政府支出

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
美國商務部長盧特尼克表示，美國GDP報告可能剔除政府支出。歐新社
美國商務部長盧特尼克表示，美國GDP報告可能剔除政府支出。歐新社

全球首富馬斯克執掌的美國政府效率部，正推動削減政府支出。被問到政府支出減少是否可能導致經濟陷入衰退時，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）表示，美國國內生產毛額（GDP）報告可能剔除政府支出，但未暗示何時可能採取調整。

盧特尼克2日在福斯新聞頻道節目「Sunday Morning Futures」受訪時說：「如你所知，各國政府向來都會操弄GDP。政府支出被視為GDP的一環，我會把兩者分開，讓數據透明化。」

盧特尼克以戰車為例，強調政府採購戰車對GDP有貢獻，但花錢請1,000人評估採購戰車沒有。盧特尼克說：「這種作法效率低落而且浪費錢，目前這些支出納入GDP，我們會從中剔除。」

由於政府調整稅率、支出、赤字和法規可能影響整體經濟成長軌道，政府支出向來算入GDP。剔除政府支出可能讓GDP變得複雜，或扭曲這個衡量美國經濟健康狀況的重要指標。經濟學家已就調整現有國民帳戶結構發出警告，因為這麼做會導致GDP劇烈波動，讓外界難釐清經濟健康狀況，進而推升不確定性。

羅耀拉瑪麗蒙特大學（Loyola Marymount University）財金和經濟學教授孫成元（音譯）說：「經濟成長率波動將大幅加劇，原因是經濟成長減速或像是經濟衰退時，政府會花很多錢。」

盧特尼克的言論與馬斯克相呼應，馬斯克2月28日在X上表示，政府支出未創造經濟價值。馬斯克說：「剔除政府支出會提高GDP指標準確率，否則政府花錢就能為GDP大大灌水，但這些錢不會改善老百姓生活。」

經濟衰退 美國 馬斯克

延伸閱讀

穿皮衣現身發表會！雷軍被群嘲「抄襲黃仁勳」回應了 曾被調侃模仿賈伯斯

分析：川普對烏克蘭粗暴 但7個理由不會出賣台灣

又當爸了！馬斯克再得1子 擁至少14名子女

NBA／阿努諾比上演致勝三分球 尼克逆轉扳倒灰熊

相關新聞

新加坡加強調查Nvidia晶片流向 已逮捕數名違反美國禁令者

新加坡官員表示，該國正在調查一起有關被禁運到中國大陸的輝達（Nvidia）晶片，是否透過戴爾（Dell）和美超微（Sup...

英特爾前執行長投書疾呼「應撤換董事會」 讓他回鍋

英特爾（Intel）前執行長巴瑞特表示，該公司不該分拆成兩個事業，尤其是在它以取得技術性突破，可望追上晶圓代工龍頭台積電...

幫馬斯克粉飾太平？美商務部長：GDP擬不算政府支出

全球首富馬斯克執掌的美國政府效率部，正推動削減政府支出。被問到政府支出減少是否可能導致經濟陷入衰退時，美國商務部長盧特尼...

輝達最新晶片流入大陸！陸買家突破美國管制 訂購Blackwell晶片手法曝

華爾街日報報導，中國買家正規避美國的出口管制，訂購輝達（Nvidia）的最新Blackwell晶片，他們利用在中國境外註...

日圓走貶拉抬出口股 日股收漲

日本股市今天收漲，出口股因日圓走弱而受惠，且美股2月28日反彈提振了市場情緒，儘管川普政策仍充滿不確定性

蘋果「真正現代化且對話式」的Siri 最快恐怕要等2027年

根據彭博專欄作者葛曼（Mark Gurman） ，蘋果公司（Apple）最快可能也要2027年才能推出「真正現代化、對話...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。