英特爾前執行長投書疾呼「應撤換董事會」 讓他回鍋
英特爾（Intel）前執行長巴瑞特表示，該公司不該分拆成兩個事業，尤其是在它以取得技術性突破，可望追上晶圓代工龍頭台積電2奈米製程的關頭；他說，撤換董事會，並回聘前執行長基辛格會是更明智的決定。
根據巴瑞特在「財星」發表的文章，英特爾的晶圓事業過去之所以落敗，不是因為它同時也設計晶片引發客戶的不信任，而是欠缺技術。如今英特爾的18A製程（1.8奈米）有望成功，再將代工事業分拆出去，只會帶來紛擾並讓情況更複雜。他說，英特爾應專注於18A這項先進技術，確保「完善的客戶服務、公平的價格、產量保證、以及明確區隔設計與代工客戶」。
他也抨擊，英特爾近十年來的挫敗，最終的責任應由以往與現任的董事會承擔。他也批評英特爾四位前董事，指稱即便他們的立意良善，但出身學者與官僚的背景，使他們不清楚如何營運複雜的半導體業務。
巴瑞特指出，去年12月被趕下台的前執行長基辛格，是取得18A技術突破的其中一名關鍵人物，「就我認為，更明智的做法是解散董事會，回聘基辛格，讓他完成他近幾年做得還不錯的工作」。
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