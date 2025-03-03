蘋果「真正現代化且對話式」的Siri 最快恐怕要等2027年

根據彭博專欄作者葛曼（Mark Gurman） ，蘋果公司（Apple）最快可能也要2027年才能推出「真正現代化、對話式」的Siri。

葛曼表示，亞馬遜（Amazon）最近發表新版Alexa語音助理，凸顯出蘋果陷入AI技術落後的困境。下一個版本的Siri可能5月釋出。根據葛曼的描述，目前iOS 18的Siri有「兩個大腦」 ，一個負責較舊的指令，像是設計時器或打電話，另一個負責進階查詢，可利用用戶資料。為了讓Apple Intelligence可以做為iOS 18的一部分推出，蘋果沒時間將兩個系統融合在一起，意思是這個軟體沒辦法很流暢的運作。

但在iOS 19，蘋果計劃要融合兩個大腦，葛曼預計可能在今年6月的全球開發者大會上發表，明年春季推出。

到那時，蘋果才能全力以赴開發Siri高階功能，所以真正現代化且對話式的Siri最快也要到2027年的iOS 20，才能與消費者見面。