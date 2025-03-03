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亞洲國家製造業PMI表現有別 均出現川普關稅造成的壓力

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台灣2月製造業PMI由上月51.1升至51.5，有些公司因預測銷售成長而提前備料。新的海外訂單主要來自歐洲和美國，這些客戶出現囤積庫存並在新關稅生效前增加訂單的跡象。
台灣2月製造業PMI由上月51.1升至51.5，有些公司因預測銷售成長而提前備料。新的海外訂單主要來自歐洲和美國，這些客戶出現囤積庫存並在新關稅生效前增加訂單的跡象。

亞洲採購經理人指數（PMI）顯示，部分地區2月製造業景氣有所增長，但從個別國家數據細節來看，與關稅有關的壓力正逐步浮現。

川普宣布對多國及多項產品加徵關稅，除中國大陸外，美國對墨西哥和加拿大的關稅將於4日生效。此外，美國政府還敦促其他國家也對中國加徵關稅，進一步加劇了不確定性。

越南2月製造業PMI雖由48.9升至49.2，但連續三個月落在景氣榮枯線50之下；新訂單出現去年9月以來最大速度衰減，業者並表示海外新業績連續四個月下降。根據標普的報告，工廠經理人「對供應鏈可用性和延遲的不確定性」中，擴大對關鍵原物料的採購。

在印尼，製造業PMI由51.9升至53.6，但主要是由本地訂單推動。標普指出，受「全球貿易不確定性加劇」影響，新增外銷業務有所下降。

泰國由49.6升至50.6，但當地愈來愈多經理人提到，由於供應商交貨時間連續四個月拉長，出現了運送延遲的情況。

日本方面，由於整體需求降溫，2月製造業PMI連續八個月處於萎縮。對未來一年的信心降至2020年年中以來最低水準，業者指出，美國保護主義政策以及經濟復甦速度低於預期是主要原因。

有些國家受益於需求增加。在晶片與科技製造重鎮台灣，2月製造業PMI由上月51.1升至51.5，有些公司因預測銷售成長而提前備料。新的海外訂單主要來自歐洲和美國，這些客戶出現囤積庫存並在新關稅生效前增加訂單的跡象。

PMI 標普 美國

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