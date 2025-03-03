TikTok等平台如何保護兒童隱私 英國政府要徹查

英國隱私監管機構「資訊委員會辦公室」（ICO）今天就短影音平台TikTok、社交網站Reddit與圖像分享網站Imgur如何保護兒童隱私展開調查。

路透社報導，社群媒體業者運用錯綜複雜的演算法來決定優先顯示哪些內容並藉此留住用戶，然而這些業者一直推雷同的內容，可能導致孩童遭受愈來愈多不良素材的影響。

資訊委員會辦公室表示，正調查字節跳動公司（ByteDance）的TikTok如何運用13歲至17歲青少年的個人資料來決定他們會看到什麼樣的影片；Reddit與Imgur則是因評估兒童用戶年齡的方式而受調查。

資訊委員會辦公室發表聲明說：「若發現這些業者違法的充分事證，將向他們提出問題，並在做出最終結論前，聽取他們的陳述。」

英國先前通過立法，針對社群媒體平台制定更嚴格的法規，包括藉由執行年齡限制與年齡檢查措施，強制業者防止孩童接觸有害與不適合特定年齡的內容。

為了保護孩童，根據英國去年公布的提案，臉書（Facebook）、Instagram與TikTok等社群媒體平台須「妥善管理」演算法，以便過濾或減少不良素材。