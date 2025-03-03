義大利名牌Prada併Versace 本月可能談成交易 價碼約16億美元
知情人士透露，Prada快要談成以15億歐元（約16億美元）從美國Capri控股公司的手中收購Versace的協議，此舉將能合併兩家總部都在米蘭的義大利奢侈時尚品牌。
Prada和Capri斷斷續續談了幾個月。根據要求匿名的知情人士，由於初步的盡職調查沒有發現任何問題，談判有所進展，可能本月就會敲定這筆交易。
知情人士補充道，收購時機和估值還可能生變，談判也可能破局。Capri在2018年以大約18億歐元的價格收購Versace，對於該品牌最初的開價高達30億歐元。
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