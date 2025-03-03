日本7-Eleven母公司的CEO傳將下台 由評估收購提案的董事取而代之

2月15日，日本太空新創公司ispace宣布旗下HAKUTO-R Mission 2的Resilience登月小艇完成第五階段任務，成功掠過月球。消息一出，不只日本關注，遠在台灣的中央大學團隊同樣振奮，因為這也是台灣史上離月球最近的時刻—「Made in Taiwan」的深太空輻射探測儀（以下簡稱DSRP）就搭載在登月小艇外側。若一切順利，台日設備最快將在5月一起登陸月球。 這是台灣首次參與國際登月任務，也是日本布局太空重要里程碑。許多國家如美國、中國、印度都有月球計畫，但多由政府主導，若ispace順利著陸月表，將成為亞洲民間企業首例。聯合報獨家專訪ispace業務開發高級經理浦田真幸，還原台日合作契機，以及此次任務對全球太空發展的意義。

2025-03-03 08:30