快訊

川普與澤倫斯基爭吵後 英法烏研擬停戰計畫

今暖如夏飆30度高溫 吳德榮：明起變天春雷響連日大雨、溫度驟跌15度

美烏領袖開撕 游盈隆解讀1訊息、籲賴清德別學蔡英文

川普倡議建立美國加密貨幣儲備 幣圈應聲噴漲

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導

美國總統川普今天宣布，5種數位資產可望納為美國新的「加密貨幣戰略儲備」，被點名的加密貨幣交易價格隨即暴漲。

路透社報導，川普在社群媒體上發文說，他1月針對數位資產發布的行政命令將創建涵蓋比特幣（Bitcoin）、以太幣（Ether）、瑞波幣（XRP）、索拉納幣（SOL）、艾達幣（ADA）等加密貨幣的貨幣儲備。

法新社報導，川普在自家「真實社群」（TruthSocial）上發文說，他上任後不久設立的工作組正在推進這項儲備計畫。

消息一出，這些資產今天應聲上漲8%到63%不等。

其中全球巿值最大加密貨幣比特幣上漲約8%，來到9萬828美元；巿值第2的以太幣上漲8.3%，來到2409美元。另外3種巿值較小數位貨幣中，瑞波幣於華府時間下午1時上漲約34%、索拉納幣上漲約22%、艾達幣飆漲逾63%。

川普和身邊人不只一次介入加密貨幣巿場，包括他自己和第一夫人梅蘭妮亞．川普（Melania Trump）最近都推出自家迷因幣，引發外界指控兩人想從政治成就中牟利。

川普政治盟友、億萬富豪馬斯克（Elon Musk）也經常在自家X平台上拉抬加密貨幣行情。

川普 貨幣 資產

延伸閱讀

川澤分手鬧劇 美歐裂痕更深

給台積電的幾點建議

半導體業如何應對川普

經濟學人：美國高度依賴台積電 川普MAGA夢難圓

相關新聞

美貿易政策、停滯性通膨威脅 全球股市籠罩「變數迷霧」

全球股市在經歷驚濤駭浪的2月後，3月將籠罩在「變數迷霧」之中，不僅有美國總統川普關稅政策的不確定性，還有美國經濟浮現停滯...

川普關稅大戰本周引爆 匯市面臨劇烈震盪

美國預定本周對中國大陸、加拿大及墨西哥輸美產品加徵新關稅，但分析師警告，匯市投資人可能輕忽相關風險，從而導致本周匯市劇烈...

海運業今年獲利遇逆風 分析師預估長榮、陽明都會受影響

全球貨櫃航運業者去年獲利豐碩，但今年基於美國可能加徵關稅，導致貨量減少，以及紅海航線可能恢復通行，都將導致運價下降，業者...

川普將主持加密幣峰會

美國總統川普雖持續力挺加密貨幣，但他上任以來，捉摸不定的施政風格卻反而使黃金行情表現勝過比特幣，凸顯黃金的避險光芒四射，...

三星AI手機 萬元有找

南韓三星電子推出支援人工智慧（AI）功能的Galaxy A系列平價新機，最便宜只要299.99美元（約新台幣9,800元...

資料中心搶電 帶旺天然氣股

人工智慧（AI）用電需求熱潮，不只帶旺美國核電廠商，天然氣發電業者近來也開始受惠。公用事業商NRG能源公司旗下沒有核電廠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。