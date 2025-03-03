海運業今年獲利遇逆風 分析師預估長榮、陽明都會受影響

全球貨櫃航運業者去年獲利豐碩，但今年基於美國可能加徵關稅，導致貨量減少，以及紅海航線可能恢復通行，都將導致運價下降，業者獲利榮景可能不再。分析師並預估長榮（2603）與陽明海運（2609）今年獲利可能劇減三到五成。

世界貨櫃指數（WCI）顯示，全球貨櫃運價在截至2月27日止當周，比之前一周下跌5.9%。上海貨櫃運價指數（SCFI）已比去年7月時的頂峰劇降57%。

Kepler Cheuvreux顧問公司分析師史特曼估算，美國對中國大陸產品提高關稅，可能使今年貨櫃運量減少1.5-2個百分點，否則原估將成長3.5%-4%。他也計算，若紅海航線今年底前再度通行，可能使貨櫃運輸需求減少約6%，「若兩種狀況都實現，今年業者的產能利用率將承受重大的下壓，現貨運價可能比去年下跌30-40%」。

貨櫃運價

花旗分析師指出，川普的關稅計畫也威脅貨櫃航運業的較長期展望，可能推升航商太平洋航線的單位營運成本，中國遠洋貨櫃運輸公司可能風險最大，台灣和日本貨櫃航商則可能是潛在受益者。

馬士基（Maersk）預測，今年息前稅前折舊攤銷前盈餘（EBITDA）為60億-90億美元，低於去年的121億美元，如果今年中紅海航線通行，則獲利可能處於預估區間的低檔，但若到年底時仍未通行，獲利可能達到高檔區。

亞洲航運業者今年也面臨獲利下降風險，中國遠洋今年獲利料將滑落近50%，長榮海運今年經調整後淨利預估比去年減少逾30%，陽明海運可能下滑逾50%，日本郵船（NYK）止於2026年3月的明年度獲利可能減少45%。

史特曼說，航商似乎認為紅海航線恢復通行的現貨航運費率的影響，甚於關稅衝擊，但彭博分析師指出，關稅雖未必會影響貿易流動，卻可能衝擊消費者購買力，進而抑制需求，亞洲貨櫃航商4月召開財報說明會時，可能坦承關稅對獲利的潛在影響。