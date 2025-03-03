川普將主持加密幣峰會

美國總統川普雖持續力挺加密貨幣，但他上任以來，捉摸不定的施政風格卻反而使黃金行情表現勝過比特幣，凸顯黃金的避險光芒四射，如今他本周將主持在白宮舉行的首場加密貨幣峰會，希望再度擦亮這項數位資產的光環。

在川普1月20日就任美國總統的當天，比特幣創下逾109,000美元的歷史新高，但迄今已回落逾21％，Coindesk報價顯示，比特幣價格2日盤中為85,904.64美元。相較下，金價同期漲了逾5%，上周五收在每英兩2,848.50美元，僅歷史高點低3.9%，凸顯尋求價值儲存、甚至另類投資的投資人，青睞黃金的程度可能更甚於比特幣。

Yardeni研究公司首席市場策略師沃勒斯坦解釋，「黃金是安全的避風港」，金價可望在2030年底前攀抵每英兩4,000美元，「雖然有些人可能認為，他們購買比特幣是為了長期規避美國通膨或金融體系風險，但事實上，它是一種超級投機資產」。證據也顯示，比特幣年初的漲勢主要受到投資人的風險偏好所推動，比較像成長型股票。