快訊

川普與澤倫斯基爭吵後 英法烏研擬停戰計畫

今暖如夏飆30度高溫 吳德榮：明起變天春雷響連日大雨、溫度驟跌15度

美烏領袖開撕 游盈隆解讀1訊息、籲賴清德別學蔡英文

川普將主持加密幣峰會

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

美國總統川普雖持續力挺加密貨幣，但他上任以來，捉摸不定的施政風格卻反而使黃金行情表現勝過比特幣，凸顯黃金的避險光芒四射，如今他本周將主持在白宮舉行的首場加密貨幣峰會，希望再度擦亮這項數位資產的光環。

在川普1月20日就任美國總統的當天，比特幣創下逾109,000美元的歷史新高，但迄今已回落逾21％，Coindesk報價顯示，比特幣價格2日盤中為85,904.64美元。相較下，金價同期漲了逾5%，上周五收在每英兩2,848.50美元，僅歷史高點低3.9%，凸顯尋求價值儲存、甚至另類投資的投資人，青睞黃金的程度可能更甚於比特幣。

Yardeni研究公司首席市場策略師沃勒斯坦解釋，「黃金是安全的避風港」，金價可望在2030年底前攀抵每英兩4,000美元，「雖然有些人可能認為，他們購買比特幣是為了長期規避美國通膨或金融體系風險，但事實上，它是一種超級投機資產」。證據也顯示，比特幣年初的漲勢主要受到投資人的風險偏好所推動，比較像成長型股票。

比特幣 美國 黃金

延伸閱讀

美德關係未來怎解？梅爾茨與川普對內政策相似 外交立場卻迥異

德國之聲客座評論／台灣恐成明日烏克蘭？盤點「川普不會賣台」七理由

不知道川普明天出哪招 有錢人曝5大方向：持股有必要低於5成

川普上任後簽署多達79道行政命令 橫跨外交、跨性別、移民等議題

相關新聞

美貿易政策、停滯性通膨威脅 全球股市籠罩「變數迷霧」

全球股市在經歷驚濤駭浪的2月後，3月將籠罩在「變數迷霧」之中，不僅有美國總統川普關稅政策的不確定性，還有美國經濟浮現停滯...

川普關稅大戰本周引爆 匯市面臨劇烈震盪

美國預定本周對中國大陸、加拿大及墨西哥輸美產品加徵新關稅，但分析師警告，匯市投資人可能輕忽相關風險，從而導致本周匯市劇烈...

海運業今年獲利遇逆風 分析師預估長榮、陽明都會受影響

全球貨櫃航運業者去年獲利豐碩，但今年基於美國可能加徵關稅，導致貨量減少，以及紅海航線可能恢復通行，都將導致運價下降，業者...

川普將主持加密幣峰會

美國總統川普雖持續力挺加密貨幣，但他上任以來，捉摸不定的施政風格卻反而使黃金行情表現勝過比特幣，凸顯黃金的避險光芒四射，...

三星AI手機 萬元有找

南韓三星電子推出支援人工智慧（AI）功能的Galaxy A系列平價新機，最便宜只要299.99美元（約新台幣9,800元...

資料中心搶電 帶旺天然氣股

人工智慧（AI）用電需求熱潮，不只帶旺美國核電廠商，天然氣發電業者近來也開始受惠。公用事業商NRG能源公司旗下沒有核電廠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。