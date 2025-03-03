川普關稅大戰本周引爆 匯市面臨劇烈震盪
美國預定本周對中國大陸、加拿大及墨西哥輸美產品加徵新關稅，但分析師警告，匯市投資人可能輕忽相關風險，從而導致本周匯市劇烈動盪。
英國金融時報（FT）報導，先前疲於因應美國總統川普關稅威脅的投資人，近來已日益不理會川普的關稅發言，對歐元和墨西哥披索等貨幣的短期波動預期指標，從川普1月上任以來便持續下滑。
芝加哥商業交易所集團（CME）的指標顯示，投資人對歐元兌美元、墨西哥披索兌美元未來一個月的預期波動幅度已下滑，高盛指出，其模型顯示，關稅溢價最近幾周已幾乎消失，甚少反映在關鍵的貨幣組合上。
川普在2月初宣布對加拿大和墨西哥商品全面課徵25%關稅，引發加幣與墨西哥披索重貶，之後延長實施，上周又表示加墨關稅將如期在本周生效，且要對中國大陸產品再加徵10%關稅。
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