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越南追求8%經濟成長率 放寬通膨上限物價壓力增

中央社／ 河內2日專電
越南設定2025年的經濟成長率須達到8%以上，為了達到這一目標，同時也放寬了通膨的上限，從原本的4%以下調整為最高5%，物價上漲的壓力也將增加。中央社
越南設定2025年的經濟成長率須達到8%以上，為了達到這一目標，同時也放寬了通膨的上限，從原本的4%以下調整為最高5%，物價上漲的壓力也將增加。中央社

越南今年經濟成長設定在8%以上，為順利達成目標，也一併將通膨上限從原本的低於4%上調至最高5%。官員預告，用電需求增、美元升值等因素，都進一步加劇通膨壓力

越南年輕人報（Tuoi Tre）報導，越南今年的通膨上限高於往年，相較於先前的低於4%，今年則放寬至4.5%至5%，希望能為更靈活的貨幣與財政政策創造空間，以實現全年經濟成長超過8%的目標。

越南統計總局價格統計司司長阮秋鶯（Nguyen Thu Oanh）說，2025年是2021至2025年5年經濟社會發展計畫的最後一年，也是達標的一年。因此，消費者物價指數（CPI）增幅上調至4.5%至5%，是為了完成8%以上的經濟成長目標。

放寬通膨幅度意味市井小民的荷包恐更瘦，越南統計總局坦言，2025年的市場商品價格將更為動盪。

首先，部分國家的軍事衝突持續升級。接續，美國關稅政策可能影響全球長期通膨，若各國採取反制措施，影響將更加顯著。

此外，越南進口大量生產原料，全球高昂商品價格將影響生產成本，進而推升國內消費品價格。再者，美元升值將增加原料進口成本，也會升高國內商品價格。

越南統計總局表示，政府管理的公共服務價格，如醫療服務、教育費等，按成本計算與合理收費原則進行調整，也將推高通膨。而預計未來一段時間，生產與消費用電需求將大幅上升，進一步加劇通膨。

越南統計總局還稱，政府推行的經濟刺激措施、降低貸款利率、擴大信貸規模及加快公共投資，以支持企業、商業與人民，雖有助經濟成長，但若貨幣供應未得到有效控制，也可能對物價水準造成壓力。

壓力 越南 通膨

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