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未來一周美股三大觀察變數 Fed、非農就業報告、博通財報

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
富蘭克林投顧指出，在川普關稅仍存在不確定性下，美國通膨前景撲朔迷離，可能使Fed保持停看聽，放慢降息腳步。 法新社
富蘭克林投顧指出，在川普關稅仍存在不確定性下，美國通膨前景撲朔迷離，可能使Fed保持停看聽，放慢降息腳步。 法新社

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有三大觀察變數。首先是留意聯準會（Fed）官員對經濟、就業、通貨膨脹、利率的看法。

其次是經濟數據，未來一周將公布的數據包括2月ISM製造業與非製造業指數、非農就業報告、1月工廠訂單等。

第三是企業財報。未來一周將有12家S&P 500企業公布財報，包含博通、芯源系統、Crowdstrike、MongoDB、惠普、好市多、Kroger、百思買、目標百貨、羅斯百貨、梅西百貨、Veeva系統。

美國企業公布財報近尾聲。富蘭克林投顧表示，彭博資訊統計，截至2月26日，已有93%的S&P 500企業公布財報，55.4%營收優於預期，平均成長5.5%；75.2%獲利優於預期，平均成長13.5%。

根據Factset到2月14日的數據，去年第4季獲利預計將成長16.9%，金融股成長力道最強，達51.8%，通訊服務、消費耐久財、科技、醫療保健、公用事業獲利則可望實現雙位數成長。

富蘭克林投顧指出，在川普關稅仍存在不確定性下，美國通膨前景撲朔迷離，可能使Fed保持停看聽，放慢降息腳步。但當前美國經濟仍持穩，有助支撐美股企業獲利。2024年科技七雄的企業獲利成長率高於其他科技股，預計這種差距在2025年將縮小。

美國經濟 財報

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