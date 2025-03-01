亞馬遜線上折扣商店擬擴張版圖 叫板Temu和Shein
亞馬遜（Amazon）正打算把與Temu和Shein相競爭的業務，擴及美國之外。
CNBC引述兩位知情人士報導，亞馬遜今年打算在歐洲推出自家的折扣商店Haul。最近的招兵買馬顯示亞馬遜正計劃向全球擴張，其中一則是，該公司正在為Haul小組尋求雇用軟體開發工程師，協助在全球推出這項服務。
該職缺被刊登在亞馬遜官網，但已遭移除。另一則求才則是招聘一名資深產品經理，協助Haul在墨西哥推出。這兩則徵才公告都是在2月初時刊登的。
亞馬遜發言人表示，該公司不會透露任何有關Haul的計畫，「我們一貫探索新方式，以更多的選擇、更低的價格與更方便等與銷售夥伴合作，使全世界的客戶滿意」。
亞馬遜以推出Haul做為對與世界第二大經濟體中國大陸關連的Temu、Shein及TikTok商店等崛起的回應。後三者過去幾年在美國迅速受到歡迎，因為它們用低價的衣物、化妝品、家用商品等來吸引消費者。
Haul還未如三家陸企大受美國用戶的歡迎，但亞馬遜繼續擴建服務，顯示該公司希望能更站穩腳跟。
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