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美烏談崩 美債、黃金躍資金避風港

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

隨著美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基的會談最終成了一場災難，使原本就擔憂經濟數據疲弱與川普關稅的投資人更為不安。專家指出，資金可能湧向美債、黃金等避險資產。

Brandywine全球公司資產組合經理人麥金泰爾說：「這令人感到困擾。原本俄烏之間看似將邁向和平協議或停火，如今卻可能戛然而止」，市場應準備好因應更大的不確定性。

專家分析，隨著川普與澤倫斯基不歡而散，可能引發避險需求，資金將湧向美國公債與黃金，軍工股的股價也將獲提振。由於雙方未能達成礦產協議，中國大陸可能維持在全球稀土供應鏈的霸主地位。

川普與澤倫斯基的唇槍舌戰，無助於安撫擔憂美國懲罰性關稅即將生效的投資人。近期美國的消費支出、消費信心、製造業、零售與新屋銷售數據都不盡理想，引發近幾周的債券漲勢。

川普 美國公債

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