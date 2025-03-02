蘋果居AI PC品牌龍頭 市占率高達45%

今年PC產業除了新世代RTX50系列電競商機，業界持續看好AI PC成長動能，據研調機構Canalys最新報告顯示，若將範圍縮減至AI PC領域，2024年第4季蘋果憑藉M系列晶片提早布局，成為AI PC第一大品牌，市占率高達45%，狠甩聯想、惠普（HP）、戴爾（Dell）等競爭對手。

Canalys報告顯示，全球2024年第4季PC出貨第一依然為聯想，市占率25%，其次依序為惠普20%、戴爾15%、蘋果10%、華碩（2357）7%、宏碁（2353）6%，整體排名變化不大。

不過若將產品限定AI PC機種，則排名出現大翻轉，蘋果成為AI PC龍頭廠。這是因為Canalys將AI PC定義為「具備單獨AI運算單元，可在本機上執行AI工作」的機種，定義相較PC業界廣泛，如微軟定義的AI PC，AI算力必須超過一定水準。

在此定義下，蘋果去年第4季AI PC市占率達45%，後面依序為聯想15%、惠普14%、戴爾9%、華碩9%、宏碁3%。整體PC產業當季AI PC出貨量為1,540萬台，AI PC占整體PC出貨比重達23%；從2024全年來看，AI PC出貨量占整體PC的17%，蘋果市占率高達54%，其次才為聯想及惠普，各占12%。

PC業界普遍看好今年成長動能，包含微軟作業系統Windows 10支援即將終止，以及AI PC滲透率提升等正面因素，都將推動整體PC換機潮。