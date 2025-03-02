「川澤破局影響不大」全球股市 聚焦加墨關稅

川普與澤倫斯基會談、談到大吵一架，恐讓俄烏戰爭和局再掀波折，美股盤中一度翻黑，四大指數終場卻全面收漲，道瓊更以上漲六百○一點作收；川澤會破局對於本周股市會帶來影響嗎？分析師認為，川普的關稅政策才是影響股市的重要因素，全球股市本周焦點仍將聚焦加、墨兩國的關稅執行情況。

國泰證期顧問處協理蔡明翰指出，川普的關稅政策，才是影響股市的重要因素，川普政府對加拿大及墨西哥課徵百分之二十五關稅的緩衝期只到三月四日，美國如果真的對鄰居下重手，對其他國家就不可能客氣，全球對於川普關稅執行情況屏息以待。

保德信中小型股基金經理人杜欣霈提醒，川普關稅議題持續干擾股市，包括美國計畫再度祭出對中國大陸半導體出口的限制，以及三月將對加拿大及墨西哥課徵關稅，各國摩擦再起，再度成為市場的不確定因子，預期台股近期走勢仍以大箱型區間為主；國際局勢變化牽動投資情緒，建議除了持續追蹤開源模型對人工智慧（ＡＩ）指標股的影響性之外，川普針對各國課徵關稅的後續細節也須關注。

不過，市場原先預期俄烏談和之後，有望帶動災後重建題材股，沒想到川澤會破局，是否影響相關族群？蔡明翰表示，川普與澤倫斯基吵歸吵，俄烏戰爭還是有望停火，但就算停火，對股市影響也有限，長達三年的戰爭中，美、日、台股紛創新高，沒有因打仗就大跌，自然也不會因為俄烏結束戰爭就大漲。

戰後重建概念股集中在原物料股及航運股，主要是傳產的鋼鐵、塑化、電線電纜、航運等類股。

蔡明翰表示，原物料族群股價上漲有很多因素，俄烏停戰的重建概念是排名最後的利多，而最主要的上漲原因，還是因為過去兩、三年股市創新高時，原物料股都沒有像樣的表現，加上半導體等電子族群因為川普關稅議題面臨相當大的壓力，股價轉弱，使得資金往非電族群流動，且因應川普對等關稅開徵在即，全球已然出現搶運潮，這些才是傳產股價真正的利多。