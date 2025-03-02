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南韓2月出口僅年增1%

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

南韓2月出口僅增加1%，不如預期，且經工作天數調整後的日均出口下滑，反映關鍵市場的需求受到川普2.0關稅政策所驅動的貿易戰衝擊。

南韓海關1日公布的初步數據顯示，2月出口年增1%至526億美元，不如經濟學家預估的3.7%-3.8%增幅；調整工作天數差異後的出口則年減5.9%。2月進口成長0.2%至483億美元，貿易順差為43億美元。

南韓2月半導體出口年減3%至96億美元，是2023年底以來首次萎縮，南韓貿易部表示，這是由於傳統記憶體晶片價格下跌。2月汽車出口年增17.8%至61億美元，增幅為13個月來最大，也終止連三月下滑走勢。其中，油電車（HEV）出口較一年前躍增74.3%至13億美元。

以出口地區而論，南韓2月對中國大陸出口減少1.4%至95億美元，對歐盟出口則下滑8.1%；對美國出口增加1%至99億美元，對東協國家出口則增加12.6%至96億美元，是歷來2月份對該地區最大出口量。

南韓是每月首先公布貿易數據的主要經濟體之一，為全球需求提供初步線索；上述數據也是川普實施關稅後，首個公布的單月貿易數據。

南韓 川普

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