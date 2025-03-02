達飛海運轉盈 憂川普變數…對未來一年展望更為謹慎

全球第三大航運公司達飛海運去年第4季（上季）轉虧為盈，但未來面臨川普關稅以及美國新海運政策的威脅，因此高層對未來一年的前景更為謹慎。

彭博資訊報導，即便運輸與物流需求仍持續受貿易前景與供應鏈亂局支撐，但達飛財務長費南德茲2月28日在法說會上表示：「我們正密切關注情勢演變，並在有必要的情況下，與客戶合作以備妥解決方案。」

「從中國大陸運往西方經濟體的貨物，是全球最大的貿易流向，特別是運往美國的貨物，因此任何鎖定中國大陸的舉措都將影響所有業者。」

達飛海運可能更容易受到川普關稅影響，因該公司與大中華區的航運業者有長期合作關係。去年，達飛海運與中國中遠海運、台灣長榮海運，以及香港東方海外貨櫃航運，將同屬海洋聯盟的合作關係延長至2032年。

費南德茲指出，全球最大的海洋聯盟運作順利，沒有跡象顯示會另有其他考量，「我們會看情況是否要在未來幾年作調整，但它已延長到2032年」。

除了對中國、歐盟、加拿大與墨西哥加徵關稅外，川普政府也考慮反制中國大陸的海運霸權。美國貿易代表署正草擬一項計畫，對陸製船舶收入港費，以及要求一部分的美國產品由美國船隻運送。

費南德茲表示：「逾半數的貨櫃船在中國大陸建造，因此影響將遍及全球所有航運業者。當決定作成，我們會再看看要怎麼做，如今一切還言之過早。」

他也說，從川普的第一任期，供應鏈已開始逐步轉移到東南亞與墨西哥，可能緩和任何關稅措施帶來的衝擊。

達飛去年第4季的獲利為15.3億美元，較一年前轉虧為盈，2024年的整體獲利達57.1億美元。

去年航運產業的獲利高得出奇，原因是葉門叛軍胡塞（Houthis，又譯青年運動）攻擊紅海船隻，迫使許多船隻繞道非洲好望角，進而推升運費。

近年來，達飛執行長薩德也將快速擴張行動指向美國，收購洛杉磯、紐約、紐澤西港口的主要貨櫃碼頭。達飛也透過其子公司美國總統輪船公司，運營美國籍船隻。薩德據報在川普就職期間，出席在華府的一場活動。

費南德茲另指出，由於川普第一任期以來供應鏈逐步轉移至東南亞和墨西哥等新國家，任何新課徵的關稅所產生的影響，也可能會舒緩。