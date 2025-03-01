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網路通話始祖成時代的眼淚！微軟將關閉Skype 未做「1動作」年底刪數據

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
微軟週五（28日）宣布，旗下通訊軟體Skype將5月5日正式停止服務，這決定是為了將重心移轉到Teams，簡化通訊產品線。路透
微軟週五（28日）宣布，旗下通訊軟體Skype將5月5日正式停止服務，這決定是為了將重心移轉到Teams，簡化通訊產品線。路透

歷經20多年的營運後，網路通話始祖Skype即將成為時代的眼淚。14年前收購Skype的微軟日前表示，將於5月5日結束該軟體的服務，並專注在旗下Teams。

目前尚不清楚將有多少人受影響，根據微軟2023年公布的最近期數據，Skype用戶數超過3,600萬，與最鼎盛時期的3億用戶相差甚遠。

微軟365協作應用程式與平台總裁泰普（Jeff Teper）說：「我們知道這對Skype用戶來說是件大事，我們非常感激他們對Skype的支持，以及過去七年所有有助Teams的養分」、「此時此刻，我們把所有精力集中在Teams，可以讓我們傳達較簡單的訊息與更快創新」。

Skype用戶到5月5日前，可選擇將帳號及聊天數據遷移至微軟的Teams平台，或者也可以使用Skype內建的匯出工具來下載聊天數據。

微軟產品副總裁弗雷（Amit Fulay）說：「我們想要確保在過渡期間，人們不會失去他們的聯絡人與回憶」、「我們想確保我們保存所有人們已經分享的事物。如果他們選擇遷移到Teams，我們將恢復他們所有的聯絡人及數據」。

Skype表示，若用戶到5月5日都沒採取行動，將暫時保存數據至今年年底，之後就會刪除。

對於近年來一直關注Skype的人來說，這個消息來得並不令人意外，因為從許多方面來看，自2016年微軟推出 Teams以來，跡象就已然浮現。雖然微軟在2015年就推出了Skype for Business產品，但Teams的出現標誌著微軟在雲端通訊領域的新方向。

Skype 應用程式

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