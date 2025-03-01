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英特爾俄亥俄州首座晶圓廠 延至2030年完工
美國晶片製造商英特爾今天表示，其承諾在俄亥俄州投資280億美元（約新台幣9200億元）建造的晶圓廠再次延長完工時間，首座工廠現在預計要到2030年才能竣工。
路透社報導，英特爾（Intel）指出，其在俄亥俄州興建的首座工廠位於新阿爾巴尼（New Albany），將在2030年至2031年間開始營運，這比原定時程延後至少5年。
英特爾為恢復昔日榮景，挹注鉅額投資好為其他公司進行晶片代工，但也因此陷入財務困境，並持續削減資本支出。
根據英特爾代工製造總經理陳德拉斯卡蘭（NagaChandrasekaran），更動晶圓廠完工時間，是為了讓英特爾的工廠營運符合市場需求，並「負責任地管理資本」。
陳德拉斯卡蘭說：「我們正採取謹慎做法，確保我們在財務上以負責任方式完成計畫。」
英特爾還表示，公司在俄亥俄州第2家工廠將於2031年完工，2032年開始營運。
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