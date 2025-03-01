經濟烏雲密布可望使Fed提前降息！美國公債年初漲勢出奇強

美國公債價格28日大漲，殖利率全面滑落，10年期和30年期美債殖利率月線降幅為2023年12月來最大，反映市場對美國經濟惡化的恐懼加深，已蓋過通膨復熾的疑慮，這讓聯準會（Fed）今年多次降息且降息時點提前的可能性升高，以致美國公債今年展現罕見的年初凌厲漲勢。

道瓊市場數據顯示，美國2年期公債殖利率28日（周五）下滑8.6個基點至3.993%，不僅跌破4%，收盤價位更是去年10月18日來最低。殖利率全周摔落19.9個基點，全月降幅更達到24.2個基點，寫下9月來最大周線與月線降幅紀錄。

基準的10年期美債殖利率同步跌5.6個基點至4.228%，一周來跌掉19個基點。

30年期殖利率下滑3.8個基點至4.514%，周線降幅達15.3個基點。

回顧整個2月份，10年期和30年期殖利率分別墜落33.8和29.8個基點，月線降幅皆為2023年12月來最深。

彭博策略師團隊說：「今年顯然債優於股...美國公債年初漲勢像今年這麼強，實屬罕見。本世紀以來，只有2008年、2016年和2020年的年初漲勢更強。」

經濟惡化顧慮凌駕通膨隱憂

周五公布的數據顯示，Fed關注的個人消費支出（PCE）物價指數1月攀升0.3%，符合預期；剔除食物與能源的核心PCE指數月增0.3%，也不出所料；核心PCE年增率2.6%，較12月修正後的2.9%明顯趨緩。

BMO資本市場策略師哈特曼說：「對決策官員來說，這雖不是理想結果，但Fed偏好的通膨指標再次緩和了核心消費者物價指數（CPI）令人不安的結果。」

令人憂心的是，1月個人消費支出比12月縮減0.2%，是2023年3月來首次下滑，接續近兩周來一連串疲弱的消費者信心和零售數據之後發布，進一步加深經濟轉弱顧慮。密西根大學和經濟研究聯合會（Conference Board）最新調查都顯示消費者信心低於預期，加上1月零售銷售令人失望、零售巨人沃爾瑪（Walmart）全年財測保守，都凸顯購物者擔心物價上漲和關稅以致買氣減弱。

Northlight資產管理公司投資長查卡瑞里說：「這份報告是雙面刃：PCE符合預期且大致是好消息，但個人支出遠不如預期，有理由擔心。」

過去兩周發布的數據指向經濟減緩，伴隨著通膨頑強不屈，升高市場對「停滯性通膨」（stagflation）的疑慮。

摩根士丹利投資管理公司固定收益投資長庫希瑪說：「市場擔心成長走下坡，更甚於擔心通膨意外回升。」

Fed降息時點可能提前、頻率增加

上月消費者支出意外下滑，促使經濟學家紛紛調降對美國第1季經濟成長預測，市場對Fed進一步寬鬆的預期則升高。芝商所（CME）FedWatch網站顯示，利率期貨交易員估計Fed在6月17日至18日會議降息的機率升破70%。對照下，之前市場幾乎對Fed上半年降息不再抱希望。

Brave Eagle財富管理公司投資長魯格瑞洛說：「再次降息或許要等到數月以後，但我們仍認為，這份報告有助於讓2025年降息一、兩次的可能性留在檯面上。」

摩根大通資產管理公司基金經理人米斯拉說：「目前為止，利率走勢完全合理，因為政策充滿不確定性。」他認為，若重要經濟數據持續呈現經濟減緩景象，美債這波漲勢可望延續。

下周觀察焦點：就業報告、關稅

未來一周，市場焦點轉向7日（周五）出爐的美國2月非農就業報告。施羅德基金經理人蘇澤蘭說：「勞動市場的變化是大事一樁。債市正受通膨升高和成長降低這兩股力量拉扯，現在，成長動能減弱開始發揮影響力。」

同時，債市也將密切關注川普2.0政策動向，包括大裁公務員和大砍公共支出可能對經濟產生的骨牌效應。先鋒集團基金經理人奎格里說：「對此，市場往前看，聚焦於政府裁員的連鎖反應。若要減支，減的必是其他計畫的經費，政府承包商之類的也可能受衝擊。」

川普對墨西哥、加拿大課徵的關稅將在下周生效，對美國經濟有何影響，也令人憂心。

前景充斥不確定性，可能持續助長美國公債避險買盤，10年期美債殖利率可望進一步降低。