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莫迪接見范德賴恩 印度拚年底前與歐盟簽FTA

中央社／ 新德里1日專電
印度總理莫迪。美聯社
印度總理莫迪。美聯社

印度總理莫迪在接見歐盟執委會主席范德賴恩後表示，印度將在年底之前與歐盟簽訂FTA。印度外交部今天表示，有關FTA的談判一直持續在進行，既然雙方領導人已經展現決心，印度政府有信心能達成這樣的目標。

范德賴恩（Ursula von der Leyen）率歐盟執委會（European Commission）的團隊，2月27日起在印度進行兩天的訪問，並於28日與莫迪（Narendra Modi）會面。

莫迪在與范德賴恩等人會面後表示，印度與歐盟針對建立自由開放的印太地區有共同的願景，雙方也將在安防上成為合作夥伴。

莫迪說：「我們已經為貿易、科技、投資、創新、安全等領域的合作擘畫了藍圖，我們已經指示團隊，要在今年的年底前，達成一項互利的雙邊自由貿易協定（FTA）。」他也提到：「地緣政治和政治環境正經歷快速轉變，舊有的方程式正被打破，在此時此刻，印度和歐盟間的夥伴關係變得更加重要。」

目前歐盟約有6000家公司與印度有業務往來，是印度最大的商品貿易夥伴，2023年到2024年間，雙邊貨物貿易總額超過1370億美元（約新台幣4.5兆元），這個數字在過去10年間幾乎翻了一倍。

即便如此，由於歐盟要求降低葡萄酒與烈酒的稅、建立健全的智慧財產權制度、大幅削減汽車關稅等，使其與印度間的FTA談判陷入僵局。

對於莫迪喊出，要在年底前與歐盟簽下FTA的目標，印度外交部表示，雙方都屬於大型經濟體，且歐盟由27個會員國組成，這樣的談判將「需要點時間」。

但印度外交部也說：「既然雙方領導人展現了決心，也作出要在今年敲定FTA（自由貿易協定）的明確決定，這在談判代表們開會時會很有幫助，所以我們有信心能達成目標。」

至於歐盟與印度在安全上的合作，印度外交部表示，歐盟已經決定加入莫迪所提出，強調安全、可靠、穩定海域的「印太海洋倡議」（Indo-PacificOceans Initiative, IPOI），並將以觀察員或其他身分參與「環印度洋聯盟」（Indian Ocean Rim Association,IORA）事務。

印度 歐盟 莫迪

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