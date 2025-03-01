日本UNIQLO宣布「停止更新臉書」！兩派網友掀論戰：FB過時了嗎？

日本知名平價時尚品牌UNIQLO在臉書宣布，2月28日起停止更新帳號，未來最新消息會透過官網、IG、推特等社群平台發布。消息一出，讓不少網友相當震驚。

UNIQLO在日本官方臉書表示，感謝大家一直以來對UNIQLO的支持！UNIQLO日本官方Facebook帳號將於2025年2月28日後停止更新，未來的最新消息將繼續透過官網、APP及各大社群平台發布。

貼文一出後，多數網友都相當震驚，紛紛表示「儘管全球範圍內 Facebook的用戶數量比X多，但保留X而放棄Facebook似乎是違反全球化趨勢的」、「雖然日本人比較喜歡用推特，但臉書粉專還是很重要吧」、「不解這樣的行銷手法」、「我個人認為Facebook頁面在社交媒體上是最友善的，太可惜了」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「臉書常有負面留言，容易影響企業形象，如果未能帶來宣傳效果，停止更新臉書也是正確決策」、「日本UNIQLO在Facebook的追蹤者也不多，日本人不太會使用」、「Twitter（X舊名）上見」。