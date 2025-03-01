技術性反彈 美股收紅

儘管美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在白宮相會發生爭執，但美股今天因技術性反彈收紅。

道瓊工業指數終場上漲601.41點，或1.39%，收在43840.91點。

標準普爾500指數上漲92.93點，或1.59%，收在5954.50點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲302.86點，或1.63%，收在18847.28點。

費城半導體指數上漲79.993點，或1.71%，收在4766.746點。