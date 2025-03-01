比特幣跌破8萬美元

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

根據彭博資訊的報價，比特幣28日一度跌逾7%，跌破8萬美元，至78,225.8美元，是去年11月以來最低，等於回到川普當選後不久的水準。其他加密貨幣也普遍下跌，乙太幣、狗狗幣的跌幅也超過7%，最近幾天同樣都崩跌。

比特幣跌勢加劇，與不到六周前才創下的歷史高點相比，已經跌掉25%，且短期內大幅反彈恐怕無望，交易員現在逆轉了川普當選美國總統之後所做的押注。

比特幣2月累計跌逾20%，如果跌勢維持到28日收盤，那麼將寫2022年6月以來最大單月跌幅。

這波加密幣拋售潮，重新凸顯數位資產震盪劇烈的本質。去年11月川普贏得大選後，在諸多利多帶動下，加密資產強勁上漲，比特幣隨之一路上攻，在1月20日川普就職典禮當天，觸及109,241美元的歷史高點。但之後情勢丕變，比特幣也因此一路下跌，讓這個曾是「川普交易」中最受歡迎的資產之一，面臨現實考驗。投資人擔心新總統的強硬立場，同時對美國經濟存在更廣泛憂慮。近來市場的整體風險偏好轉變，也為加密貨幣帶來了壓力。

BTC Markets執行長鮑勒表示，「上一次出現這樣的市場情緒是在2022年」。他指的是「加密貨幣嚴冬」，當時利率上升及行業擔憂，導致加密幣價格普遍大跌，「這種跌法可以視為市場對川普關稅和地緣政治不確定性的宏觀擔憂，做出反應。

加密貨幣 川普 比特幣

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