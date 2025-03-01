快訊

在白宮吵架！川普轟澤倫斯基態度不佳 應心存感激

聽新聞
0:00 / 0:00

川普加稅擊垮亞股 晶片族群最慘

聯合報／ 編譯黃淑玲／綜合報導

川普即將開徵關稅的威脅，使投資人遠離風險資產，亞洲股市二月廿八日幾乎全倒，日經二二五指數大跌近百分之三，韓、港股更重挫約百分之三點五。亞洲主要貨幣也全倒，印尼盾和韓元墊底。

日經二二五指數盤中一度狂瀉逾一千四百點，下探五個多月以來盤中最低點，終場收盤時仍大跌一一○○點，收在三七一五五點，跌幅百分之二點八八。晶片股是重災區，晶片測試設備供應商愛德萬測試和晶片製造設備商東京威力科創一度大跌百分之十和百分之五點九。主要是投資人擔心川普的關稅措施，加上輝達股價暴跌百分之八點五的拖累。

日本晶片股這類科技出口業者，現在受到三方夾擊。一是川普的關稅措施令他們對中國大陸的出口更加複雜，而中國大陸是這些公司的主要市場。二是美國晶片指標股輝達因毛利率不如市場預期，周四股價收盤重挫，投資人愈發擔心整體晶片供應鏈的狀況。最後是日圓由於升息預期匯價看漲，出口業者未來營收可能因而縮減。

中國大陸雖然是川普課稅的直接對象，股市跌幅相對較小。上海綜合指數跌約百分之一點五，深圳跌約百分之二點五。

台灣因二二八國定假日，股市休市。

美國總統川普的關稅行動周四推動美元上漲，導致黃金價格跌破二九○○美元關卡，至兩周多來最低，金價正邁向今年以來的首次周線下跌。

川普 晶片

延伸閱讀

川普政策髮夾彎！一度想取消澤倫斯基訪美 全靠這2人軟化態度

911後能和賓拉登坐下來？歐盟外交代表批川普拒烏克蘭入北約

政治立場轉向川普！Meta開除20名洩密員工 祖克柏放話：鎖緊螺絲

晶片股重災區！川普關稅+輝達重挫 日股3方夾擊崩跌逾千點

相關新聞

川普加稅擊垮亞股 晶片族群最慘

川普即將開徵關稅的威脅，使投資人遠離風險資產，亞洲股市二月廿八日幾乎全倒，日經二二五指數大跌近百分之三，韓、港股更重挫約...

美擔憂台積晶片流向華為

美國總統川普提名負責監督美國出口政策的商務部工業與安全局（ＢＩＳ）局長人選凱斯勒二月廿七日說，有關台積電生產數十萬顆晶片...

「兄弟泡沫」爆了！美銀策略師點名美科技股 4大重要關鍵價位

美國銀行（BofA）策略師哈奈特表示，科技「兄弟泡沫」現在爆了，投資人必須密切關注接下來的關鍵價位。

美1月消費支出、通膨率同步降溫 顯示消費者憂慮經濟成長減弱

美國今年元月個人消費支出（PCE）及PCE通膨率全面降溫，美股期指維持漲勢。各項數據如下：

川普概念股倒栽蔥 資金輪動還是大難臨頭？美股7巨頭跌慘了

2025年全球股市現況真諷刺！美國總統川普關稅大炮對準的國家，如加拿大、墨西哥、歐洲以及中國大陸，今年來股價表現都比美股...

川普揚言砍關稅大刀掀經濟衝擊疑慮 亞股重挫

美國總統川普預告多項關稅措施，掀起對於全球貿易戰的再度擔憂，可能重創一些陷入困境的經濟體，亞洲股市今天收盤應聲挫低

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。