川普加稅擊垮亞股 晶片族群最慘

川普即將開徵關稅的威脅，使投資人遠離風險資產，亞洲股市二月廿八日幾乎全倒，日經二二五指數大跌近百分之三，韓、港股更重挫約百分之三點五。亞洲主要貨幣也全倒，印尼盾和韓元墊底。

日經二二五指數盤中一度狂瀉逾一千四百點，下探五個多月以來盤中最低點，終場收盤時仍大跌一一○○點，收在三七一五五點，跌幅百分之二點八八。晶片股是重災區，晶片測試設備供應商愛德萬測試和晶片製造設備商東京威力科創一度大跌百分之十和百分之五點九。主要是投資人擔心川普的關稅措施，加上輝達股價暴跌百分之八點五的拖累。

日本晶片股這類科技出口業者，現在受到三方夾擊。一是川普的關稅措施令他們對中國大陸的出口更加複雜，而中國大陸是這些公司的主要市場。二是美國晶片指標股輝達因毛利率不如市場預期，周四股價收盤重挫，投資人愈發擔心整體晶片供應鏈的狀況。最後是日圓由於升息預期匯價看漲，出口業者未來營收可能因而縮減。

中國大陸雖然是川普課稅的直接對象，股市跌幅相對較小。上海綜合指數跌約百分之一點五，深圳跌約百分之二點五。

台灣因二二八國定假日，股市休市。

美國總統川普的關稅行動周四推動美元上漲，導致黃金價格跌破二九○○美元關卡，至兩周多來最低，金價正邁向今年以來的首次周線下跌。