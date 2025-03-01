美通膨降溫 消費動能減…元月PCE指數符預期

美國今年元月個人消費支出（PCE）報告顯示，聯準會（Fed）最關心的通膨指標稍稍回降，但美國民眾的消費動能劇降，顯示美國經濟可能明顯降溫；另外元月商品貿易逆差激增，也將增強川普擴大實施關稅政策的決心。

美國商務部經濟分析局2月28日公布，元月整體PCE平減指數比去年12月上升0.3%，符合預估，月升幅也與去年12月相同；比去年同期上升2.5%，符合預估，但低於12月時的2.6%年升幅。

PCE通膨走勢

核心PCE平減指數則比12月上升0.3%，符合預估，但高於12月時的0.2%月升幅；比去年同期上升2.6%，符合預估，但比去年12月時的2.9%年升幅（修正數）明顯下降，是2021年初以來的最低升幅，也終止半年來升幅擴大的勢頭。

個人消費支出比12月減少0.2%，低於預估的增加0.2%，更遠低於12月時的0.8%（修正數）增幅。扣除通膨後的實質個人消費支出月減0.5%，比預估的減少0.1%更差，更遠遜於於去年12月時的增加0.5%（修正數），也是四年來最大的單月減幅，部分原因是受到天氣嚴寒以及去年終消費熱季結束的影響。

但上月個人所得增加0.9%，高於預估及去年12月時的0.4%增幅。所得增加，但消費支出減少，顯示消費者憂慮川普的政策可能使經濟降溫，因而採取防禦性作法，撙節支出並增加儲蓄，這與消費者信心下降的勢頭相符，也令市場擔憂美國經濟能否維持強韌。

之前一些其他數據顯示通膨不降反升，而PCE報告使通膨壓力稍稍紓緩。但經濟學者表示，基於川普的關稅及其他政策可能衝擊物價，因此聯準會（Fed）在看到通膨明確降溫之前，仍將暫停降息。

另外，美國元月商品貿易逆差意外擴大，比去年同期激增25.6%，為1,533億美元，也遠高於預估的1,166億美元。進口增加11.9%，為3,254億美元，主因工業供應鏈及消費品進口激增，也可能是因為進口商趕在關稅實施前大量補貨；出口增加2%，為1,722億美元，主要是資本財出口增加。

消費支出減弱，貿易逆差激增，預示今年第1季經濟成長可能減緩。