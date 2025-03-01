川普關稅戰 亞股嚇跌…金價一度失守2,900美元

受到川普關稅威脅及輝達股價重挫影響，使投資人遠離風險資產，亞洲主要股市2月28日上演黑色星期五，日經225指數大跌逾千點，南韓與印尼股更重挫逾3%；亞洲主要貨幣也全倒，印尼盾和韓元墊底。

國際金價走弱，現貨金價一度跌破每英兩2,900美元大關，周線邁向跌逾2%，將寫2024年11月以來最大跌幅。

國際市場遭逢黑色星期五

川普27日表示，將在3月4日按計畫對加拿大和墨西哥商品加徵25%關稅，還將對中國大陸商品額外加徵10%關稅。另外，輝達26日盤後繳出的財報不夠驚豔，27日股價重挫8.5%，拖累美股主要指數重挫，那斯達克100指數創一個月來最大單日跌幅，收在去年11月以來最低水準。

賣壓蔓延至隔日的亞洲市場，日經225指數在2月最後一天一度重挫3.7%，狂瀉逾1,400點，下探五個多月以來盤中最低點。收盤時仍大跌近1,099點至37,156點，跌幅2.87%。晶片股是重災區，晶片測試設備供應商愛德萬和晶片製造設備商東京威力科創一度大跌10%和5.9%。

南韓股市也沒能倖免，Kospi股價指數重挫3.39%，中國大陸雖然是川普課稅的直接對象，股市跌幅相對較小，上海綜合指數跌約1.5%，深圳跌約2.5%。

三井住友亞洲宏觀策略主管黃傑夫（音譯）表示，市場正在思考下一步是什麼，「川普對加墨中開徵關稅後，可能還會汽車、半導體等產品課徵關稅」，而這些關稅將對南韓、印尼、馬來西亞和泰國等經濟體的貨幣造成更大的衝擊。印尼盾28日下挫0.8%，跌至近五年最低，月線連五黑，印尼股市重挫逾3%，本月來跌11%，也是近五年來最弱表現。

川普的關稅行動推動美元上漲，導致黃金價格跌破2,900美元關卡，至兩周多來最低，金價正邁向今年以來的首次周線下跌。美元走強會使黃金對非美元投資人變得更加昂貴，削弱吸引力。同時，周四之前，黃金在今年已漲超過9%，承受了獲利回吐壓力。本周金價可能出現今年的首次周線下跌。

Allegiance Gold營運長艾柏卡瑞恩倒是對金價展望仍然樂觀，「黃金的走向非常明顯，這些短期顛簸和一些獲利了結，只是周期的正常組成」。